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‘2 katı ücrete çalışmıyorlar' Patronlar isyan etti! O sektörde tedirginlik yarattı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
28.01.2025 10:45
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Tekstil sektörü krizde, patronlar isyan ediyor... Suriyelilerin ülkelerine dönmesi, sektörde endişeye neden oluyor. Sektör temsilcileri gençlerin iş beğenmemesinden yakınıyor

‘2 katı ücrete çalışmıyorlar' Patronlar isyan etti! O sektörde tedirginlik yarattı

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlaması, tekstil sektörünün öncü kentlerinden Adana'daki tekstilcileri tedirgin etti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte iç savaş da bitti ve Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ancak 11 yıldır tekstil sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin anavatanlarına dönme hazırlığı yapması, tekstil sektörünün sekteye uğraması ihtimalini gündeme getirdi.

“GENÇLER TEKSTİLE SAHİP ÇIKMALI”

Türk tekstil işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten patronlar, Suriyeli tekstil işçilerinin ülkesine dönmesi halinde Türkiye'deki gençlerin tekstil sektörüne daha fazla önem göstermesi, iş beğenmemezlik yapmaması gerektiğini söyledi.

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“ONLARIN BOŞLUĞUNU DOLDURACAĞIZ”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adanalı tekstilci Ufuk Doyuran, “Savaşın bitmesinden dolayı mutluyuz. Suriyelileri ilk misafir etmeye başladığımız andan itibaren onları fabrikalarımızda istihdam ettik. Hal böyle olunca biraz rehavete kapıldık. Ancak şuanda onların geri dönüşleri söz konusu ve bizim bu saatten sonra elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Biz bugünlere kimsenin desteğiyle gelmedik. Çalışkan bir milletiz ve onların boşluğunu dolduracağımıza inanıyorum” dedi.

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“GENÇLERİMİZ İŞ BEĞENMEMEZLİK YAPMASIN”

Gençlere çok görev düştüğünü belirten Doyuran, “Gençlerimize çok görev düşüyor, gençlerimizden isteğimiz lütfen iş beğenmemezlik yapmasınlar. Muhakkak bir işten başlasınlar, ilerleyen günlerde emin olsunlar ki onlar için çok daha güzel günler karşılarına çıkacaktır. Fakat şimdi gençlerimiz bir işe girer girmez hemen tepe noktadan başlamak istiyorlar. Suriyeliler gidince mutlaka piyasalarda boşluk olacak ama kimseye muhtaç bir ülke değiliz” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKE HEPİMİZİN”

Tekstil sektöründe çalışan işçilerin yüzde 40'ından fazlasının Suriyeli olduğuna değinen Ufuk Doyuran, “Ülkemizi üretim olarak gerekli seviyeleri taşıyacağız. Şimdi bizim çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 40'ından fazlası Suriyeli. Bunun en az yüzde 30'u gidecektir. Tabi gitsinler ama gençlerimiz iş seçmeden çalışmalı. Bu ülke hepimizin” diye konuştu.

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“ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINI VERDİĞİMİZ HALDE İŞ BEĞENMEYEN İNSANLAR VAR”

Tekstil atölyesi ve fabrikalarında çalışan işçilerin asgari ücretten yüksek maaş aldığını belirten Ufuk Doyuran, daha sonra şunları söyledi:
“Fabrikalarda çalışan birçok işçi asgari ücretten yüksek maaş alıyor. Bugünlerde artık parayla alakası olmayan bir iş beğenmemezlik var. Asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var. Şimdi bir işin cefasını çekmeden sefasını da süremezsiniz. Bazı vatandaşlarımız ya çok az ücret veriliyordur diyebilirler ama emin olsunlar ki bunun artık parayla bir alakası yok.”

(İHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
suriye İşçi Tekstil işçi maaşı kriz patron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabi sigortasız asgari ücretin altında çalıltırdığınız surıyelı ler gidince çok üzüldünüz iki katını veriyoruz dediğiniz maaş nekadar Bi onuda söyleyin bilelim sen 10 kazan işçiye bir bir verme yarı aç yarı yok hergün hesap kitap eşşek gibi çalışsın ne diyim Allah sizi bildiği gibi yapsın inşallah
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