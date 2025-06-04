FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

23 günde 200 bin TL'lik kaybı oldu! 'Niye çalışmıyorsun' diye soruyorlar... Onları bekliyor

Hatay’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumrunun yuvasını bozmamak için 23 gündür kontak vurmuyor. Yaptığı davranışla takdir toplayan ve yaklaşık 200 bin TL’lik kaybı olan Kuyucu’nun yüzü günlerdir hevesle beklediği kumruların yumurtadan çıkmasıyla güldü.

23 günde 200 bin TL'lik kaybı oldu! 'Niye çalışmıyorsun' diye soruyorlar... Onları bekliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı. Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan ve aracına kontak vurmayan Kuyucu’nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü.

AW468853_01

Geride kalan süreçte kepçesini yuvayı bozmamak için 23 gündür çalıştırmayan Kuyucu, 200 bin TL’lik kaybı olduğunu belirterek iş başı yapmak için kuşların yuvadan uçmasını bekleyeceğini söyledi.

AW468853_02

"KEPÇE OPERATÖRÜYÜM, BURADA KUMRU YUVA YAPTI VE YUMURTALARI ÇIKTIĞI İÇİN 23 GÜNDÜR KONTAK VURMUYORUM"

Kumruların 23 günün ardından yumurtan çıktığını ve şu an kepçesini çalıştırmak için kuşların yuvadan uçmalarını beklediğini belirten Bülent Kuyucu, "Kepçe operatörüyüm, burada kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum. Maddi olarak 200 bin TL kaybımız oldu. Kuşlar yumurtadan çıktı ama kuşların uçmasını bekleyeceğiz artık. Aşağı yukarı bir 10 gün daha bekledikten sonra kısmet olursa kanatlanıp, uçup gitmesini bekleyeceğim inşallah. Ondan sonra da tekrar sahaya çıkacağız inşallah" dedi.

AW468853_03

Kuyucu "23 gündür hiç kontak anahtar bile vurmadım ve aküsü dahi bitmiştir. Kumrunun yavrularının uçup gitmesini bekledim, yuva bozmak istemedim. Yuva yıkmak iyi değil, her zaman için yuva yapmak daha iyidir. Bu nedenle yuva asla yıkmam. Bu makinem bir ay değil, 3 ay daha yatsa asla yuva yıkmam. Kimse makinemin yattığına inanmıyor. Makine oradaydı diyorlar. Niye çalışmıyorsunuz diye sorunca ben kontak bile vurmadım diyorum. Şu an kumru yavrulamış ve yavruların uçmasını bekliyorum dedim. Bu amaçtan daha bir ay değil üç ayda beklese yine de kontak vurmayacağım" şeklinde konuştu.

AW468853_04

Devamında Kuyucu "O kuşlar Allah'ın misafiridir. Belki böyle hayırlısı, kurban olduğum Allah belki başımıza bir musibet gelecekti veya bir şey gelecek başımıza. Bu da Allah'ın takdiridir" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW468853_05

AW468853_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaatta yeni dönem! Bakanlık takibi geliyorİnşaatta yeni dönem! Bakanlık takibi geliyor
Parayı masaya koydular sığmadı! Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktıParayı masaya koydular sığmadı! Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktı

Anahtar Kelimeler:
Hatay kepçe operatörü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

Milli sporcuya hain pusu: Silah çekip dakikalarca darp ettiler! İstifini hiç bozmadı

Milli sporcuya hain pusu: Silah çekip dakikalarca darp ettiler! İstifini hiç bozmadı

Parayı masaya koydular sığmadı! Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktı

Parayı masaya koydular sığmadı! Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktı

Çocukların elinden düşmüyordu, yasaklandı! Toplatılıyor! İçinden çıkanlar arsenik, bor, kurşun... Karar verildi

Çocukların elinden düşmüyordu, yasaklandı! Toplatılıyor! İçinden çıkanlar arsenik, bor, kurşun... Karar verildi

Toplayıp getirene para veriyor! 'Mahallede yoğun' 260 tane geldi

Toplayıp getirene para veriyor! 'Mahallede yoğun' 260 tane geldi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.