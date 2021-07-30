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  4. 3 gün kaynatılıp, 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden sipariş geliyor

3 gün kaynatılıp, 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden sipariş geliyor

30.07.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle imal edilen, coğrafi işaret tescilli Nizip sabununa, organik olması sebebiyle yurt içinden ve dışından yoğun talep geliyor.

3 gün kaynatılıp, 1 sene bekletiliyor! 109 ülkeden sipariş geliyor

Nizip sabunu, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağına "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenerek bu karışımın yaklaşık 3 gün boyunca kaynatılmasıyla elde ediliyor.

Nizip'te yaklaşık 50 tesiste üretilen sabunlar, iç piyasaya sunuluyor, 109 ülkeye de ihraç ediliyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sabun üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Nizipli sabun üreticilerinin ihracatın yanı sıra istihdamla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Sarı, şöyle dedi;

"50 sanayi tesisimizde üretilen Nizip sabunu, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Sabunun tanıtımı, ihracatı, pazar payının artırılması için sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarıyla elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Zeytinyağlı Nizip sabunumuzun kıymeti daha da bilinecek. Tamamen doğal üretiliyor. İçinde katkı maddesi bulunmuyor. Pandemi döneminde de çalışmalar yaptık. Yurt içi ve dışından gelen talepleri sanayicilerle buluşturduk. Pazar payının artırılması noktasında gayret gösterdik."

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Sabun üreticisi Emin Yavuz da üçüncü kuşak olarak sabun imalatı yaptığını, usullerini değiştirmediklerini söyledi.

Yavuz, Nizip sabununun organik olması sebebiyle ilgi gördüğünü, kendilerinin de doğallığı korumaya gayret ettiklerini dile getirdi.

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Yeşil sabun olarak bilinen Nizip sabununun sağlıklı bir ürün olduğunu vurgulayan Yavuz, "Son zamanlarda virüs nedeniyle daha fazla tercih edilir oldu. Tüketicilerimiz bu sabunları rahatlıkla kullanabilirler. Şu an itibarıyla üretimimiz ve satışlarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Daha önce günlük 7,5 ton üretim yaptıklarını belirten Yavuz, bu miktarı önemli ölçüde artırdıklarını belirtti.

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"BU SÜREÇTE SABUNUN DEĞERİ ANLAŞILDI"

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satış yaptıklarını söyleyen Yavuz, şunları kaydetti;

"Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre Nizip'ten 109 ülkeye sabun göndermekteyiz. Bu süreçte sabunun değeri anlaşıldı. Bizim sabunlarımız organiktir. Hiçbir kimyasal madde olmadan, cilde zarar vermeden temizler.

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Yıllardır öğrendiğimiz şekilde üretime devam ediyoruz. Biraz meşakkatlidir. İlk başta zeytin toplanır, yağı çıkarılır. Arta kalan posadan ikinci kalite pirina dediğimiz zeytinyağı çıkar. Bu pirinayı alır 3 gün kaynatarak sabuna dönüştürürüz. Üçüncü günün sonunda serer, kurumasını bekleriz. Kuruduktan sonra kesme işlemi gerçekleşir. Tokmaklama dediğimiz damga işlemi yapılır. Kubbe şeklinde dizilir. 6 ay ile 1 sene arasında kurur. Zeytinyağı şifadır. Sabunu da sivilce, egzama, yağlanmaya iyi gelir. "

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Kaynak: AA

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