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3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 12.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 6 yıl önce hobi olarak evlerinin bahçesinde yetiştirmeye başladıkları 3 tavuğun sayısını 1250'ye çıkaran ziraat mühendisi Havva Girişken (48) ve kardeşi Zülfikar İşlek (47), 10 dönüm araziye kurulu, 3 kümeslik çiftliğin sahibi oldu. Günde 1000 adet doğal yumurta ürettiklerini belirten Girişken, "Doğal yumurta ile ticari yumurta arasındaki fark, içinin sarılığından değil tadı ve kokusundan belli olur" dedi.

3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar

Koçarlı'da yaşayan Havva Girişken ve kardeşi Zülfikar İşlek, 6 yıl önce kendi bahçelerinde hobi olarak 3 tavuk yetiştirmeye başladı. Zamanla tavukların sayısını artıran iki kardeş, bahçelerinin yetersiz kalması üzerine Cincin Mahallesi'ndeki 10 dönüm arazi üzerine 'Nar Bahçesi' adını verdikleri bir tavuk çiftliği kurdu. Çiftlikteki iki kümeste ilk önce 500 tavuk yetiştiren Girişken ve İşlek, yumurtalarını satmaya başladı. Aydın'ın birçok noktasında sattıkları yumurtalara gelen talebe yetişemeyen iki kardeş, aynı yere üçüncü bir kümes daha kurup, tavukların sayısını 1250'ye çıkardı. Her 3 kümesteki tamamen doğal olarak yetiştirdikleri tavuklardan günlük toplam 1000 adet yumurta alan Girişken kardeşlerin, ürettikleri yumurtalar marketlerde iriliğine göre toptan 1 ile 1,5 liradan satılıyor.
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'DOĞAL YUMURTA RENGİ KOKUSU VE TADINDAN BELLİ OLUR'

Ticari yumurtanın market ve pazarda tanesinin 70 kuruşa satıldığına dikkat çeken Havva Girişken, "Her yumurta doğal yumurta değildir. Yumurtanın doğallığı sarısının koyuluğu ve açıklığından değil, tadı ve kokusundan belli olur" dedi. Girişken, doğal ve ticari yumurtanın satın alınırken birbirinden ayırt edilmesinin tüketici tarafından çok zor olduğuna dikkati çekti.
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'YUMURTA SARISININ RENGİ KRİTER DEĞİLDİR'

Gıda işinin tamamen güven ve markalaşma gerektirdiğini vurgulayan Havva Girişken, ticari ve doğal yumurta arasındaki farkı ikisini de birer tabağa kırıp, uygulamalı olarak gösterdi. Girişken, "Buradakilerden biri gezen tavuk yumurtası, diğeri ise marketten alınan herhangi bir ticari yumurtadır. Ticari olan sağdaki yumurtanın içinin daha koyu sarı olduğu görülüyor. Yumurtanın bu rengini tavuklara farklı şeyler vererek istediğiniz rengi verme şansınız var. Soldaki yumurta ise kendi haline bırakılmış, gezen tavuk, yani kendi ortamındaki tavukların yumurtasıdır. Yumurta sarısının rengi kriter değildir. Doğal yumurta ile normal yumurta arasındaki farkı içindeki renkle ayrım yapmanız mümkün değildir. Bu fark daha çok tadıyla tazeliğiyle kokusuyla belli olur. Çünkü tavuk ne alırsa size onu verir. Tavuğun yediği yem kalitesine göre kokusu ve tadı değişebilir" diye konuştu.
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'YUMURTANIN KABUK RENGİ HAYVANIN IRKIYLA ALAKALI'

Yumurtanın kabuk renginin ise doğallığı ile değil hayvanın ırkı ile alakalı olduğunu vurgulayan Girişken, "Ticari çiftliklerin çoğunluğu beyaz yumurta üretmeyi tercih ederler. Çünkü beyaz yumurta yapan tavuk cinsleri, daha az yer kaplar ve daha az yem tüketirler. Ayrıca, daha büyük yumurta yaptıkları için tercih ediliyor. Doğal yumurta renginden değil tadından anlaşılır. Doğal ortamda yetişen tavukların verimi ticari amaçlı yumurta için yetiştirilenlere oranla daha düşük olur" dedi.
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Zülfikar İşlek ise "Şu an 3 kümes 1250 tavuğumuzla üretim yapıyoruz. Tavuklarımızın çoğu yeni ve genç. Bu nedenle yumurta verimlerinin daha da artacağını düşünüyoruz. Günlük 1000 yumurta üretim kapasitesine sahibiz. Bu rakamlar hava şartlarına göre değişebiliyor" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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