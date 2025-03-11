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Altın fiyatlarında şaşırtan gelişme! Bir anda yükseldi, uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.03.2025 19:31
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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor! Trump'ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Altın fiyatlarında düşüşün derinleşebileceğine dikkat çeken uzmanlar altın fiyatları için yeni rekor tahmini de yaptı. Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4.500 lira olacak? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında şaşırtan gelişme! Bir anda yükseldi, uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Altın fiyatların yaşanan dalgalanmalar sebebiyle araştırılıyor. Bir düşüp bir yükselen fiyatlar yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik riskler altında dalgalı seyire neden oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, ons altında düşüş beklentisinin sürdüğünü belirterek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

"ONS ALTIN 2914 DOLAR SEVİYESİNDE SAKİN SEYREDİYOR"

Sabah'ın haberine göre; İslam Memiş, ons altının haftaya 2 bin 914 dolar seviyesinde yatay bir seyirle başladığını ifade ederek, "Ons altında şu an için sakin bir süreç var. 2 bin 900 dolar seviyesinden çok fazla uzaklaşmak istemediğini görüyoruz. 2 bin 9 dolar seviyesinden de kopmak istemeyen bir ons altın var" dedi.

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İslam Memiş altın yorumunda, ons altının haftaya 2 bin 914 dolar seviyesinde yatay bir seyirle başladığını ifade ederek, "Ons altında şu an için sakin bir süreç var. 2bin 900 dolar seviyesinden çok fazla uzaklaşmak istemediğini görüyoruz. 2 bin 9 dolar seviyesinden de kopmak istemeyen bir ons altın var" ifadelerini kullandı.

'ALTIN YATIRIMCILARI ALIM İÇİN ACELE ETMESİN'

Altın yatırımcılarına alım için acele edilmemesi uyarısında bulunan Memiş, ons altın için kademeli düşüş beklentisini yineledi:

"Ons altında 2 bin 880, 2 bin 860 ve 2 bin 830 dolar seviyelerine doğru kademeli düşüş beklentimiz devam ediyor.

2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmadığı sürece dolar pozisyonumuzu koruyacağız. Bu nedenle şu anda ons altında alım düşünmüyoruz."

"GRAM ALTINDA DA YENİ ALIM İÇİN ACELE ETMEMEK GEREK"

Memiş, ons altında beklenen geri çekilme nedeniyle gram altın tarafında da yeni alım fırsatı için temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Bu hafta için gram altın TL fiyatında 3 bin 430 - 3 bin 480 lira aralığının takip edileceğini ifade eden Memiş, "Şahsen gram altına da şu aşamada girmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

"YATIRIMCI UZUN VADELİ PLAN YAPMALI"

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaya da değinen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların acele kararlar vermemesi gerektiğini vurguladı: "Ons altın bir aydır 2 bin 900 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor.

Zaman zaman satışlar gelse de hızlı toparlanmalar yaşanıyor. Bu belirsizlik ortamında yatırımcılar kısa vadeli hamleler yerine uzun vadeli plan yapmalı."

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GRAM ALTIN İÇİN 4500 LİRALIK TAHMİN

Gram altın tarafında yıl sonu için beklentilerim devam ediyor. Gram altın tarafında 4 bin-4 bin 500, ons altın tarafında 3 bin 50-3 bin 80 öngörüm yine devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde olmamamız nedeniyle çok sağlıksız fiyatlamalarda gözlemliyoruz. Kasım ayında kripto para altın savaşından bahsetmiştim. Daha yılın ilk çeyreğinde kripto paraları baskıladılar altına yol verdiler. Muhtemelen yine mart ayında altını baskılayıp kripto paralara yol verebilirler.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:3.424,63

SATIŞ:3.424,98

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:5.554,59

SATIŞ:5.682,21

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:11.095,62

SATIŞ:11.386,11

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:22.265,52

SATIŞ:22.707,39

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

ALIŞ:23.038,00

SATIŞ:23.387,00

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ: $2.917,84

SATIŞ: $2.918,34

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.430,89
3.431,42
% 1.06
19:51
Ons Altın / TL
106.716,94
106.772,23
% 1.09
20:06
Ons Altın / USD
2.917,24
2.917,84
% 0.99
20:06
Çeyrek Altın
5.489,43
5.610,37
% 1.06
19:51
Yarım Altın
10.944,55
11.220,75
% 1.06
19:51
Ziynet Altın
21.957,71
22.372,87
% 1.06
19:51
Cumhuriyet Altını
23.038,00
23.387,00
% 0.47
16:52
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gram altın Altın fiyat
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