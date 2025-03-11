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IBAN ile para gönderirken dikkat! Geriye dönük 5 yıla kadar fatura çıkarsa şaşırmayın 'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 17:06
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Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerini sıkı bir şekilde yürütüyor. Özellikle IBAN üzerinden para göndermeye dikkat çeken uzmanlar ise vatandaşların IBAN üzerinden ödemelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, milyonlarca vatandaşı uyararak, "Cezalar çok yüksek" şeklinde konuştu.

IBAN ile para gönderirken dikkat! Geriye dönük 5 yıla kadar fatura çıkarsa şaşırmayın 'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hekim muayenesi, restaronlar, kuaför ve güzellik merkezleri gibi akıllara gelebilecek her bir noktada kayıt dışı ekonomiye geçit vermemek için denetimlerini sürdürürken aynı zamanda ev sahibi ile kiracılar da kontrol altında.

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İZAHA DAVETE ÇAĞRILABİLİRSİNİZ

Kiralık konutun vergisini ödememek için kira bedelini elden almak isteyen ya da IBAN üzerinden kira gönderiminde 'kira' olarak belirtilmemesi durumu da Bakanlık tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bakanlığın olumsuz bir durumu tespiti halinde ise taraflar izaha davet edilerek açıklama yapmaları isteniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirirken Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, CNNTÜRK ekranlarında IBAN üzerinden para gönderirken nelerin dikkat edilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

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GERİYE DÖNÜK 5 YILLIK ÖDEME ALINABİLİR

Batı, gerçek kişilerin gelir elde etmesi durumunda bu geliri beyan ederek vergisinin ödenmesi gerektiğini ifade etti. Batı, bu gelirin beyan edilmemesi sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından fark edilmesi durumunda verginin cezası ile sizden isteneceğini aktardı ve bu geriye yönelik 5 yıllık bir ödemenin çıkabileceğini söyledi.

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O SINIR SONRASI BANKADAN ÖDEME YAPMAK ZORUNLU

Bakanlığın 2024 yılında yaptığı bir düzenelem ile 7 bin liranın altındaki harcamaların elden verilebileceğini ancak 30 bin lira sınırının aşılması durumunda ise ödemenin banka üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

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KİRA GELİRİ OLANLAR DİKKAT

Batı, Bakanlığın kira ödemeleri ile ilgili düzenlemesini de anımsatarak şu cümleleri kullandı:

"Burada da bir beyan durumu var. Maliye Bakanlığı konut kirası aldığınızı tespit etmesi durumunda vergi dairesi sizi izaha çağırıyor. İzah esnasında ispat edemezseniz vergi dairesi idari para cezası kesiyor. Hemen ceza kesmiyor, bir yoklama sistemine tabi tutuyor. Maliye Bakanlığı birçok şeyi ispatlamadan gitmiyor"

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"20 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR"

Para cezası tutarının çok yüksek olduğunu ifade eden Batı, Bakanlığın kira gelirinizin olduğunu tespit etmesi durumunda nasıl işlemler yaptığını şu sözlerle açıkladı:

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"Bakanlık kira gelirinizin olduğuna dair kanaat getirdi ama biz izah esnasında buna 'hayır' dedik. Bu anlamda bizden bir kere o vergiyi alıyor, vergi cezasının yüzde 20'sini alıyor, her ay vermediğimiz kiranın yüzde 10'unu, alt sınır ise 5 bin liraydı, 2024 yılı için ayrıca kesiliyor. Bakan Şimşek'in açıklamsında ise, '20 milyon liraya kadar görebilir' demesi ise buna işaret ediyor"

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kira IBAN
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