30 bin TL'ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı

Bir zamanların en özel eşyalarından olan nostaljik radyolar son günlerde hem koleksiyonerlerin hem de eskiyi özleyenlerin gözdesi oldu. Antika radyolara rağbet artınca bazı internet sitelerinde fiyatı tam altında yarışır hale geldi.

Show Haber'de yer alan habere göre; son yıllarda bir köşede unutulan nostaljik radyolar yeniden revaçta.

Antika uzmanı Selim Baykara "Biz korumaya, kollamaya çalışıyoruz" derken bir zamanların en önemli eğlence aracı, bazen sesiyle bazen de varlığıyla hatırladığımız eski nostaljik radyolar şimdilerde yeniden gündeme geldi.

Öyle ki bazı sitelerde fiyatının bir tam altınla yarıştığı söyleniyor.

İnternette satılan antika radyolar tam altınla yarışıyor. Kimi 30 kimi de 10 bin liradan satışta. Ancak uzmanlar uyarıyor.

"SIRADAN BİR LAMBALI RADYO İÇİN BU RAKAMLAR ÇOK UÇUK"

Antika uzmanı Selim Baykara "Çok özel bir şey olabilir. Ona amenna. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Ama sıradan bir lambalı radyo için bu rakamlar çok uçuk rakamlar" ifadelerini kullandı.

Bir zamanların vazgeçilmezi olan radyolar şimdilerde sadece koleksiyon severlerin evinde yer alıyor.

Radyo meraklıları, internet siteleri, forumlar ve açık arttırma platformları aracılığıyla nadir modelleri takip edip kendi koleksiyonlarına dahil ediyor.

Antika uzmanı Selim Baykara "İçine FM takılıyor radyoların şu anda zaten, bu haliyle çalışma şansı yok" dedi.