FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

30 bin TL'ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı

Yıllar geçtikçe nostaljik ürünlere de ilgi artıyor. Özellikle günümüzde kullanımı olmayan ancak bir dönemin vazgeçilmez eşyası olan nostaljik ve antika radyolar yeniden gündeme geldi. Artan rağbetle beraber antika radyoların fiyatının bazı internet sitelerinde tam altında yarışır hale geldiği görüldü. Ancak uzmanlardan uyarı geldi.

30 bin TL'ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı
Hande Dağ

Bir zamanların en özel eşyalarından olan nostaljik radyolar son günlerde hem koleksiyonerlerin hem de eskiyi özleyenlerin gözdesi oldu. Antika radyolara rağbet artınca bazı internet sitelerinde fiyatı tam altında yarışır hale geldi.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 1

BAZI SİTELERDE FİYATI TAM ALTINLA YARIŞIR HALE GELDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; son yıllarda bir köşede unutulan nostaljik radyolar yeniden revaçta.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 2

Antika uzmanı Selim Baykara "Biz korumaya, kollamaya çalışıyoruz" derken bir zamanların en önemli eğlence aracı, bazen sesiyle bazen de varlığıyla hatırladığımız eski nostaljik radyolar şimdilerde yeniden gündeme geldi.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 3

Öyle ki bazı sitelerde fiyatının bir tam altınla yarıştığı söyleniyor.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 4

İnternette satılan antika radyolar tam altınla yarışıyor. Kimi 30 kimi de 10 bin liradan satışta. Ancak uzmanlar uyarıyor.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 5

"SIRADAN BİR LAMBALI RADYO İÇİN BU RAKAMLAR ÇOK UÇUK"

Antika uzmanı Selim Baykara "Çok özel bir şey olabilir. Ona amenna. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Ama sıradan bir lambalı radyo için bu rakamlar çok uçuk rakamlar" ifadelerini kullandı.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 6

Bir zamanların vazgeçilmezi olan radyolar şimdilerde sadece koleksiyon severlerin evinde yer alıyor.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 7

Radyo meraklıları, internet siteleri, forumlar ve açık arttırma platformları aracılığıyla nadir modelleri takip edip kendi koleksiyonlarına dahil ediyor.

30 bin TL ye satılıyor, tam altınla yarışıyor! Yeniden revaçta, rağbet arttı 8

Antika uzmanı Selim Baykara "İçine FM takılıyor radyoların şu anda zaten, bu haliyle çalışma şansı yok" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için rakam verdi 'Öyle olacak gibi gözüküyor' O oranı işaret ettiAsgari ücret için rakam verdi 'Öyle olacak gibi gözüküyor' O oranı işaret etti
'Anlamak uzmanlık gerektirir' Girmediği ev yok! Uzmanından '5 gün' uyarısı'Anlamak uzmanlık gerektirir' Girmediği ev yok! Uzmanından '5 gün' uyarısı

Anahtar Kelimeler:
antika internet sitesi satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.