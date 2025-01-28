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  4. 4 bin aile geçiniyor! 'Yüzde 20'sini karşılıyor' Hedef 30 bin ton üretmek... O ilçe bu işle meşhur

4 bin aile geçiniyor! 'Yüzde 20'sini karşılıyor' Hedef 30 bin ton üretmek... O ilçe bu işle meşhur

28.01.2025 16:40
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen sarımsağın dikim sezonu başladı. Taşköprü ilçesinin Çetmi köyünde üretim yapan vatandaşlar, sarımsakları elleri ile dikiyor. Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek ise 2025 yılında sarımsak üretiminde rekor beklediklerini ifade ederek 30 bin ton ürün elde etmek istediklerini ifade etti.

4 bin aile geçiniyor! 'Yüzde 20'sini karşılıyor' Hedef 30 bin ton üretmek... O ilçe bu işle meşhur

Taşköprü sarımsağın ekimi başladı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Çetmi köyünde lezzetiyle meşhur sarımsağın, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının yaşanmamasından dolayı dikimi erken başladı.

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ELLERİ İLE DİKİM YAPIYORLAR

Çetmi köyünde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üreticiliği yapan Şahin Akdağ, mevsim şartlarına göre dikim yaptıklarını ifade ederek, "Allah nasip ederse Temmuz ayının 10 ile 15’i arasında hasat dönemini tamamlayacağız. Bu önümüzdeki dönem sulama işlemleri ve çapa işlemleri gerçekleştireceğiz. Sarımsakları işçilerimizle beraber el dikimi yaparak daha yüksek verim almayı hedefliyoruz. 2025 yılı sarımsak dikim sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun” sözlerini kullandı

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SARIMSAK DİKİMİ BU SENE ERKEN BAŞLADI

30 yıldır ilçede günlükçü başkanlığı yapan Aliye Güllü, ”2025 yılı sarımsak sezonu bugün itibarıyla başladı. Hava şartlarından dolayı sarımsak dikim sezonu biraz erken başladı. En kaliteli dikim el ile olan dikim. Makine ile dikim yapan üreticilerimiz de var ama genel itibarıyla verimli olduğunu düşündükleri için üreticilerimiz el ile dikim yapmayı daha çok tercih ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

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30 BİN TON TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI HEDEFLİYORLAR

Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek, “Kastamonu Taşköprü’de 2025 yılı sarımsak üretimi rekolte beklentisinin 25 bin dönüm arazide 30 bin ton olmasını hedefleniyoruz. Taşköprülü üreticilerin sarımsak üretimi Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. Taşköprü’de 4 bin aile geçimini sarımsak üretimi yaparak karşılıyor” şeklinde konuştu.

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İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sarımsak Kastamonu Taşköprü
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