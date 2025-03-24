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  4. 45 TL'den alıcı buluyor 'Fiyatlarda artış beklenebilir'

45 TL'den alıcı buluyor 'Fiyatlarda artış beklenebilir'

24.03.2025 15:50
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Hatay’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk hava sonrası zirai don afetinden muz seraları da olumsuz etkilendi. Arsuz ilçesinde çiftçilik yapan İlker Tezer, ithal muza rakip olan yerli muzun seradan kilogram fiyatı 45 TL’den alıcı bulduğunu söyledi.

45 TL'den alıcı buluyor 'Fiyatlarda artış beklenebilir'

Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk hava bölgede zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgede bulunan muz seralarındaki ağaçlarda olumsuz etkilendi. Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Arsuz ilçesi, Üçgüllük Mahallesi’nde çiftçilik yapan İlker Tezer’in 20 dönümlük serasında yetiştirdiği muzda hasadını sürdürüyor. İthal muza rakip olan ve yurt içinde birçok noktaya gönderilen yerli muz, seradan 45 TL’den alıcı buluyor. İlerleyen süreçte muz fiyatlarında artış yaşanacağını ifade eden çiftçi İlker Tezer, olgunlaşma aşamasındaki ürünlerde çatlama yaşandığını ve yeni sezon ağaçlarının da zirai dondan olumsuz etkilendiğini söyledi.

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"TARLADA MUZ FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENEBİLİR ŞU ANKİ GÜNCEL FİYATI 45 TL CİVARLARINDA"

Uzun yıllardır çiftçilik yapan 42 yaşındaki İlker Tezer, yaşanan don hadisesi sonrası olgunlaşmayan ürünlerde çürüme yaşandığını ve muzun kilogram fiyatının bahçede 45 TL olduğunu ifade ederek "20 dönüm arazimiz var, kapalı örtü olarak üretim yapıyoruz. Bir hafta boyunca üst üste eksi dereceleri gördük bu da bizi tedirgin etti. Elimizden geldiğince muz seramızda sulama sistemlerimizle bir şekilde ısıtarak önlem almaya çalıştık. Burada en az zararla kurtarmaya çalıştık ama illaki bir zararı olacak yani şu şekilde hem ağaçların üzerindeki meyveler olgunlaşmadan çürümeye giriyor bazıları çatlıyor hem de yeni sezon için yetiştirdiğimiz fidanlarımız gecikecek. Onlar strese girdi, şu anda toparlaması zaman alacak önümüzdeki dönemde biraz yoracak hem de piyasada da bir müddet az hasat olabilir. Tarlada muz fiyatlarında artış beklenebilir şu anki güncel fiyatı 45 TL civarlarında. Piyasadaki fiyatı ne kadar onu bilmiyorum ama ürün tonajları illaki düşecektir genel olarak tam bunun da fiyatlara yansıması bekleniyor aşağı yukarı 3 bin küsur muz ağacımız var" dedi.

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"BU FİYATLARIN YÜKSELMESİ İLLAKİ EN ÇOK TÜKETİCİYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Yılda yaklaşık 100 ton civarında muz hasat ettiklerini ve artan fiyatlardan tüketicinin olumsuz etkileneceğini ifade eden Tezer, "Yaklaşık 100 ton civarında ürün hasat ediyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz ürünler çoğunlukla yurt içi piyasasında tüketiliyor, şu anda ihracata gidebilecek düzeyde fazladan ürün olduğunu çok düşünmüyorum. Genelde sıkıntı yaşamıyoruz yurt dışı piyasasında tüketiliyor. Bu fiyatların yükselmesi illaki en çok tüketiciyi olumsuz etkileyecektir. Biz isteriz ki onlar da ulaşılabilir rakamlarda muz tüketsinler. Maliyetinin aşağısında ürün satmak bizim de hoşumuza gitmiyor. Muz yine de diğer ürünlere göre örtü altı olduğu için biraz daha kontrol edilebilir düzeyde ama Anamur ve Gazipaşa civarlarında açık arazide yetiştirilen muzlar var onlar direkt olarak etkileniyor, en çok zararı onlar görecektir. Dilerim ki fiyatlar çok fazla yükselmez, vatandaşa kolay ulaşabilsin, zarar etmeyeceğimiz düzeylerde bir fiyat tespit edilsin" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW418807_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
muz sera
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