FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok

Bursa'da 46 yıldır yorgancılık yapan Mehmet Uzun, tekrar yün ve pamuk yorganlara rağbetin artmasıyla taleplere yetişmekte zorlanıyor. Birçok arkadaşının iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Uzun, artık usta yetişmediğini söyledi.

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok

Türk kültüründe yüzyıllardır önemli bir yere sahip olan ve Türklerin göçebe yaşam biçiminden izler taşıyan yorgan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihsel bir geçmişe sahip. Uygur Yazıtları'nda 'Yourgan' olarak geçen ve Anadolu'da bir geleneğe dönüşüp, halkın yaşam kültürünün vazgeçilmez parçası haline gelen yorgan, doğadaki renkler, çiçekler ve doğal motiflerle ustaların maharetli ellerinde şekil buluyor. Çeyiz sandıklarından çıkıp, gelin odalarındaki yüklüklerde sıra sıra yerini alan, rengarenk satenler üzerine işlenmiş motiflerle bezenen, yün ve pamuk dolgulu yorganlar, ilerleyen teknolojiyle, yerini uyku setleri, nevresim takımları ile elyaf ve silikon dolgulu fabrikasyon muadillerine bıraktı.

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok 1

Osmanlı Dönemi'nde padişahların seferleri, şehzadelerin sünnetleri için düzenlenen şenliklerde, geçiş törenlerine katılan esnaf alayları arasında yer alan, sarayları, altın ya da gümüş tellerle, ipek ve kadifelerin üstüne işledikleri el emekleriyle süsleyen yorgancılar, geleneksel Türk el sanatına attıkları düğümlerle zamana direniyor.

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok 2

ELYAF VE SİLİKONA RAĞBET ARTINCA DÜKKANLARINI KAPATMAK ZORUNDA KALDILAR

Yaklaşık 10 yıl önce insanların fabrikasyon ürünler olan elyaf ve silikon yorganlara yönelmesiyle sıkıntıya giren yorgancı esnafı, bu dönemde dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Geleneksel yorganlarda kullanılan yün ve pamuğun insan sağlığına faydaları yeniden gündeme gelince, eskiye dönüş de başladı. Ancak o yorganları üretecek usta kalmadı. Kentte sayıları yıllar geçtikçe azalan yorgancılardan biri de Mehmet Uzun. Hallaç edip, ayrıştırdığı pamuğu çarşafa doldurup, diktikten sonra döverken, renkler, çiçekler ve motifler, ellerinde yeniden şekil bulan 46 yıllık yorgan ustası, insanların fabrikasyon ürünler olan elyaf ve silikon yorganlara rağbet göstermesi nedeniyle son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Bu dönemde birçok arkadaşının iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Uzun, artık usta yetişmediğini söyledi.

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok 3

‘YETİŞTİRECEK İNSAN BULAMIYORUZ’

1980 yılında 13 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğinin son ustalarından olan Mehmet Uzun, “Yetişen usta, zanaatkar olmadığı için gerçekten unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Yetişen usta yok. Yetiştirecek insan da bulamıyoruz. Kimse bu mesleği yapmak istemiyor. Herkes rahat, zahmetsiz iş istiyor. Bu nedenle çırak bulamadığımız için meslek unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösteriliyor. Bu konuda muzdaribiz gerçekten. Artık İstanbul’da bile doğru düzgün zanaatkar yok. İzmir’de, Ankara’da yok. Yani Türkiye’nin hiçbir yerinde çoğunlukta bir yorgancı ustası kalmadı. Olanlar da benim gibi 60-65-70 yaşlarında. Yani 50 yaşında bile usta olduğunu düşünmüyorum. Zanaatkar yok” diye konuştu.

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok 4

‘ŞİMDİ ANNE BABALAR ÇOCUKLARININ ÜZERİNE ÇOK DÜŞÜYOR’

Çırak bulamamalarının nedeninin ebeveynlerin çocuklarını rahat yetiştirmelerinden kaynaklandığını da söyleyen Uzun, “80’li yıllarda bizim dönemimizde bir baba çocuğu büyüdüğünde meslek öğrenmesi için bir ustanın yanına veriyordu. Ama şimdiki anne-babalar çocuklarının üzerine çok düşüyor. ‘Aman ezilmesin’, ‘Tozun dumanın içinde kalmasın’ diyerek çalıştırmıyorlar. Meslek edinmelerine mani oluyorlar” ifadelerini kullandı.

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok 5

‘HİÇBİR YORGANCI İŞ YAPAMAZ OLDU’

Yorgancılığın unutulmaya yüz tutmasındaki nedenlerden birinin de teknoloji olduğunun altını çizen Mehmet Uzun, “İlk başta süngerler çıktı, ardından çekyatlar çıktı. Çekyat da çıkınca daha sonra da ortopedik yatak çıktı, pamuk yatak, yün yatak işleri bitti. Böylece yün ve pamuğa talep azaldı. Ardından silikon yorganlar çıktı. Bunlar çıktıktan sonra biz burada 5-6 sene mücadele verdik. Çünkü hiçbir yorgancı arkadaşımız iş yapamaz oldu. Çünkü herkes bir hevesle silikona yöneldi. O zaman birçok meslektaşım işi bıraktı. Ya fabrikaya girdi ya da başka bir işe yöneldi” dedi.

46 yılldır bu işi yapıyor! Talep arttı, usta yok 6

SAĞLIKLI OLDUĞU ANLAŞILINCA TALEP ARTTI

Son dönemde yün ve pamuk yorganların sağlığa faydalarının öğrenilmesiyle işlerinin tekrar arttığını belirten Uzun, şimdi de usta kalmadığını söyleyerek, “Şimdi insanlar bu silikon ve elyaf yorganların, ortopedik yatakların, çekyatların insanları hasta etmeye başlamasından sonra insanların da bunu öğrenmesiyle eskiye dönmeye başladılar. Ama sıkıntı, o yorganları yapacak zanaatkar kalmadı. Eskiden kim derdi ki ‘Benim sırtım ağrıyor’, ‘Belim, boynum ağrıyor’ diye. Çünkü herkes yünde, pamukta yatardı. Yorgun bir şekilde yattığımız zaman yün, pamuk o ağrıyı çekip, alıyordu. Ama silikon öyle değil, seni daha da çok hasta ediyor. Bunu anlayana kadar çok zaman geçti. Anladılar ama şimdi de usta bulamıyorlar” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştüTrump konuştu piyasalar dalgalandı! Altın ve borsa düştü
Bursa Türkiye'nin 6 aylık ihracatına 9,1 milyar dolarlık katkı sunduBursa Türkiye'nin 6 aylık ihracatına 9,1 milyar dolarlık katkı sundu

Anahtar Kelimeler:
pamuk yorgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

Kritik NATO Zirvesi: Aile fotoğrafı çekildi

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.