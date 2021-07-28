FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 5 yılın ardından şaşırtan keşif! ABD ve Almanya sıraya girdi

5 yılın ardından şaşırtan keşif! ABD ve Almanya sıraya girdi

28.07.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşayan Aslan Bayram, 15 yıldır dağlardan ve doğadan topladığı bitki çaylarını paketleyerek yurt dışına ihraç ediyor. İçilebilir papatyayı 5 yıl sonra keşfettiklerini aktaran Bayram, Türkiye'de 50 çeşit papatya bulduklarını ifade etti.

5 yılın ardından şaşırtan keşif! ABD ve Almanya sıraya girdi

Önceleri siyah çay işiyle ilgilenen Aslan Bayram, 2005 yılında organik bitki çayı işi yapmaya karar verdi.

2006-2009 yılları arasında Kaz Dağlarından Orta ve Doğu Toroslara kadar ürünleri inceleyen Bayram, yöre halkıyla da görüşerek Toroslarda yayla adaçayı, Kaz Dağlarında karabaş adaçayı, Kaz Dağları ve Balıkesir'in yakın bölgelerinde kekik çayını keşfetti.

Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünün Odun Dışı Birimiyle görüşen Bayram, gerekli tespit ve sertifikalandırılmanın ardından ekibiyle birlikte bitki çaylarını toplamaya başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında yayla adaçayı, Karabaş çayı, deli kekik çayı, mavi çay, papatya çayı ve ıhlamur çayı hasat eden Bayram, ürünlerini yaklaşık 12 gün kurutmaya bırakıyor.

61012c0a86b24739245be975

Laboratuvar testlerinden geçen ürünleri paketleyen Bayram, bunları Avrupa, Fransa, Almanya, İsviçre, Uzak Doğu ve ABD'nin Miami eyaletine gönderiyor.

Kışın yapılıyor, yazın 2 kilosu 250 liradan satılıyor! Balıkçıların tezgahlarını süsleyen lakerdaya rağbet çokKışın yapılıyor, yazın 2 kilosu 250 liradan satılıyor! Balıkçıların tezgahlarını süsleyen lakerdaya rağbet çok

Bayram, çayların doğada kendiliğinden yetiştiğini, yılda yaklaşık 45 bin paket ürün ihraç ettiklerini söyledi.

Hasat ettikleri ürünlerin Türkiye coğrafyasında doğan ürünler olduğunu anlatan Bayram, "Biz bu ürünleri öğütmeden, örtmeden, kapatmadan, giydirmeden, çıplak bir şekilde ambalajlayıp tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bizim ürünlerimize dokunabilirsiniz, yiyebilirsiniz, ısırabilirsiniz. Biz sağlığa yönelik bir ürün yapmıyoruz, ürünlerimiz tabi ki çok faydalı ürünlerdir fakat biz çay yapıyoruz. Yani siyah çayı, Türk kahvesini hangi sebepten içiyorsanız bizim çaylarımızı da o sebepten dolayı içebilirsiniz." diye konuştu.

20210728_2_49367213_67391518

İÇİLEBİLİR PAPATYAYI 5 YILDA KEŞFETMİŞLER

Bayram, papatya çayı geliştirmeye çalıştıklarında Türkiye'de 50 çeşit papatya bulduklarını ifade etti.

Hangi papatyanın içilebilir olduğunu tespit etmekte çok zorlandıklarını vurgulayan Bayram, şöyle konuştu;

"Sağlık ve Tarım Bakanlığına, TÜBİTAK'a, üniversitelere gittik, yazılı çok bilgi bulduk fakat o yazılanları doğada tespit eden insan bulamadık. Bu bizi çok şaşırttı. Balıkesir ve Ankara üniversitelerinde 2 hoca ile çalıştık, ürünleri mevsiminde toplayıp kurutarak hocalara gönderdik ayrıca Fransa ve Almanya'dan tohum ve papatya getirip eşleştirmeler yaptık. Beş yılın sonunda içilir papatyayı (matricaria recutita) tespit etmeyi başardık. Dört yıldır bu ürünü yapıyoruz. Herhangi bir aktara gidip papatya aldığınızda onlarca karışık papatya alıyorsunuz. Satan da alan da hangisinin içilir olduğunu bilmiyor. Bizim papatyamızın içimi çok hoştur. Gece yattınız, uyuyamadınız. Bir fincan papatya içmenizi tavsiye edip 10 dakika süre veriyorum."

KARABAŞ AİLESİNDEN 'MAVİ ÇAY'

Bayram, karabaş ailesi ballıbabagillerden bir bitki olan mavi çayın doğada kendiliğinden yetişen bir bitki olduğunu ve Kaz Dağlarında bol miktarda bulunduğunu ifade etti.

22 yıl hayal etti, oğlu gerçekleştirdi22 yıl hayal etti, oğlu gerçekleştirdi

Bitkinin sıcak suya bırakıldığında mavi rengini verdiğini anlatan Bayram, şunları kaydetti;

"Güneşin, havanın, mevsimin durumuna göre mavinin tonları değişebilir. Bu durum da bu çayın boya olmadığının ve gerçek bir renk olduğunun delilidir. Biz bu ürünü ortaya çıkardığımızda 'mavi çay mı olur' diyenler oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ürünlerimizden alarak inceleme yaptı. İncelemeler sonucu 'kendine mahsus rengidir' diye bize rapor verdi. Ertesi yıl bir tane daha verdi. Artık devlet tarafından mavi çayın kendi rengidir diye iki tane belgemiz mevcut. Mavi çay iyi bir antidepresandır, bunu içenler arkadaşlarına, ailesine, iş arkadaşlarına kızmaz, sizi çiçek gibi yapar. Aynı zamanda vücudu güçlendirir. Günde 1-2 fincan öneriyoruz, bitkiyi fincana attıktan 1-2 dakika sonra içime hazır hale gelir. Özellikle bayanlar mavi çayımıza renginden dolayı çok ilgi gösteriyorlar.

MAVİ ÇAY PARİS'TE İLK SIRADA

Mavi çayımız özellikle Fransa'da, Paris'te çok satılmaktadır. Renginden dolayı Fransız bayanlar çok ilgi gösteriyorlar. 2018 yılında Japon bir dergi Paris'e gelerek ne yenilir? Ne içilir? kategorisinde bir araştırma yaptı. Bu araştırmada çay kategorisinde ürünlerimiz ilk sırada yer aldı."

61012c1086b24739245be993

"JAPONYA VE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLMASINI İSTİYORUM"

Üç yıl önce Aslan Bayram ile bir fuarda tanışan Japon Emiko Kitayama da doğasever bir insan olduğunu kaydetti.

Kitayama, bitki çaylarını çok merak ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak!Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak!

"Türkiye doğa harikası bir yer, bunu ben Japonya'ya tanıtmak istiyorum. Bitki çayları çok güzel, ben de içiyorum. Bu ürünleri Japonya'da satmak istiyorum ve oranın insanının da çok beğeneceğini düşünüyorum. Japonya'daki insanlar da bu ürünleri içtikten sonra ne kadar güzel olduğunu anlayacaklardır.

'Buradan ürün alamazsın' dediler, 200 bin lira kazanmayı hedefliyor'Buradan ürün alamazsın' dediler, 200 bin lira kazanmayı hedefliyor

Bu bitki çaylarını ben buradaki marka ismiyle Japonya'da satmak istiyorum çünkü burada yetişiyor ve buranın malıdır. Ayrıca ben bazen Japonya'ya Türkiye'yi tanıtmak için makale gönderiyorum. Bu deneyimimi de Japonya'daki bir gazeteye ve dergiye fotoğraflarıyla birlikte göndermek istiyorum. Orada da bilinsin, ben bir Japon olarak Japonya ve Türkiye arasında bir köprü olmak istiyorum. Zaten ben oradayken Türkiye Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştım. Benim işim Türkiye'yi tanıtmaktı. Şimdi aynı şekilde burada da Türkiye'yi Japonya'ya tanıtmaya devam etmek istiyorum."

Kaynak: AA

"Yapamazsın" dediler, 4 bileziğini bozdurup milyonluk servetin sahibi oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyorÖmür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor
PARTNERNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonuNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonu
"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de

İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de

Tespit edilirse 13 bin 500 lira ceza!

Tespit edilirse 13 bin 500 lira ceza!

Bu meslekte iş bulma oranı yüzde 100!

Bu meslekte iş bulma oranı yüzde 100!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.