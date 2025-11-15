FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

6 ay mesai yapıp fabrikaya satıyorlar 'Sıraya giriyoruz'

Türkiye genelinde şeker pancarı hasadında sona yaklaşılırken, çiftçiler aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı. Çiftçilerin söküm mesaisi dron ile görüntülendi. 6 ay süren yoğun emeğin ardından şeker pancarları şeker fabrikalarına satılıyor.

6 ay mesai yapıp fabrikaya satıyorlar 'Sıraya giriyoruz'

Türkiye'nin şeker pancarı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yozgat'ta üreticilerin pancar mesaisi sürüyor. Yaklaşık 6 ay önce toprakla buluşturulan tohumlar, hasat döneminin başlamasıyla birlikte sökülüyor. Türkiye'nin en geç hasat noktalarından birisi olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçiler tarlalardaki pancarları sökmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 aylık emeğin ürünü olan pancarlar, sökülerek bölgedeki şeker fabrikalarına taşınıyor. Çiftçilerin zorlu mesaisi dron ile görüntülendi.

6 ay mesai yapıp fabrikaya satıyorlar Sıraya giriyoruz 1

EYLÜL SONUNDA BAŞLIYORLAR

Sorgun ilçesinde pancar üretimi yapan çiftçi Durak Altan, pancar üretiminin meşakkatli bir süreç olduğunu belirterek, "Pancar genelde mart ayı sonu veya nisan ayında ekilir. Yağmur almazsa çıkım suyu verir. Yağmur olursa çıkım suyu istemez. Ondan sonra çapasını yapar, ot ilacını atarız. Bahar gübresine atar, ondan sonra Allah'a teslim ederiz. Hasat eylül ayı sonunda başlıyor. Bunlar toplanıp römorklara yükleniyor. Şeker fabrikasında sıraya giriyoruz" dedi.

6 ay mesai yapıp fabrikaya satıyorlar Sıraya giriyoruz 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yenilenmiş elektronik ticaret yapanlar denetimdeYenilenmiş elektronik ticaret yapanlar denetimde
1 dolar kaç TL?1 dolar kaç TL?

Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.