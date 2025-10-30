FİNANS

80 bin tanesinden yarım kilo çıkıyor! 1 gramı 600 TL

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen ve yeni ürünü 600 bin TL'den satılacak olan safranın hasadı sürüyor. Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu sene istedikleri kadar safaran elde edebileceklerini ifade ederek, "2025 ürününü bir gram fiyatı 600 liradan satacağız gibi görünüyor" dedi.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranda hasat sürüyor. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen safran havaların serinlemesi ve yağış alması dolayısıyla bu yıl erken çiçek açmıştı.

80 BİN ÇİÇEKTEN YARIM KİLO

Avrupa Birliği'nce coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki'nin çiçekleri işçiler tarafından özenle toplanıyor. Toplanan ve tek tek ayıklanan safranın 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram ürün elde ediliyor.
Safran üreticisi İsmail Yılmaz, hasat sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Şu an safran hasadının ortalarındayız. Hatta ortalarına bile gelmedik, daha zirveyi görmedik. Çiçeklenme tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 20-25 gün daha çiçeklenme devam eder. Her gün çiçekleri topluyoruz. Havaların ısınması bizi biraz korkutmuştu ama sonrasındaki serinleme ve aldığımız yağmurlar üretimi tetikledi. Şu anda güzel çiçek almaktayız. Büyük ihtimalle arzu ettiğimiz kadar safran elde edeceğiz bu sene, öyle görülüyor."
TALEP HERE GEÇEN GÜN ARTIYOR

Safranbolu safranının kalitesine dikkat çeken Yılmaz, ürüne olan talebin her geçen yıl arttığını belirterek, "Safranbolu safranına oldukça fazla talep var. Çünkü ürün çok kaliteli. 2025 ürününü bir gram fiyatı 600 liradan satacağız gibi görünüyor. Tabii bu sezon sonu belli olur ama şu anda görülen fiyat yaklaşık 600 lira civarında" dedi.
KURAKLIĞA KARŞI ÖNLEM ALDILAR

Kuraklık tehlikesine karşı bu yıl damla sulama sistemi kullandıklarını ifade eden Yılmaz, bu sayede üretimde olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Yılmaz, "Safran, normalde ağustos sonuna doğru ya da eylül ayı içerisinde güzel bir yağmur ister. Yani bir ıslanması gerekir. İki yıldır da kurak gidiyor, bu sene de çok kurak geçti. Geçen yıldan bunu görebildiğimiz için bu sene ağustos ayının 15'inden sonra alanımıza damlama sulama yaptık. Bunun da meyvelerini almaya başladık, iyi ki yapmışız. Çiçeklenme erken başladı ve çok güzel gidiyor. Ayrıca önümüzdeki senenin çiçek gözlerini ve yumruk gözlerini de bu sene uyanırken oluşturuyor safran soğanları. Hem önümüzdeki senenin hazırlığını yapmış olduk bu anlamda" diye konuştu.
Hasat edilen safran çiçeklerinin farklı alanlarda değerlendirildiğini de kaydeden Yılmaz, safranın sadece baharat olarak değil, gıda ve kozmetik sektörlerinde de kullanıldığını söyledi.

Kaynak: İHA

