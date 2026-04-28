FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gündemde eylemlerin odağındaki maden firması var! Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Ankara'da 5 aydır maaşlarını alamayan maden işçilerinin eylemi 9 günün ardından sona erdi. İçişleri Bakanlığı yapılan toplantıda uzlaşıya varıldığını aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar söz konusu maden firmasıyla ilgili olarak "İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem." dedi.

Recep Demircan
MyMani

Gündemde Ankara'da maden işçilerin 9 gündür yaptığı açık grevi vardı. 5 aydır maaşlarını alamayan maden işçileri ile ilgili İçişleri Bakanlığı düzenlenen toplantıda "Uzlaşıya varıldı" demişti. Bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem." dedi.

MADEN İŞÇİLERİNİN EYLEMİ

Bakan Bayraktar maden işçilerinin eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Bayraktar, Doruk Maden'in Türkiye'de iş yaptığı birçok alanda problem ürettiğine vurgu yaparak, "İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler." dedi

En son Eskişehir'deki maden işçilerinde de aynı durumun olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Fakat burada farklı bir şey oldu." diyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki aldıklarını söyledi. "Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu." diyen Bakan Bayraktar, atılan bu adımla 30 bin kişinin istihdamının da önünü açtıklarını vurguladı.

"BEN BU ŞİRKETE BİR DAHA ASLA RUHSAT VERMEM"

Bakanlığın yerli kömüre verdiği satın alma garantisinin 3 şarta bağlı olduğunu ve bunu işverenlere söylediklerini belirten Alparslan Bayraktar, şartlarla ilgili şunları söyledi:

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Maden alparslan bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.