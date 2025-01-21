80 bin TL maaşı var! Acil aranıyor ama bulamıyorlar 'Herkes okuyup mühendis, doktor olacak'

Tamirhanelerde ciddi bir usta bulma sıkıntısı yaşanıyor. Her yıl işe başlayanın iki katı kadar emekliye ayrılan var ve durum böyle olunca oto tamircilerde yetişmiş eleman krizi yaşanıyor. Maaşlar yüksek olsa da gençler oto sanayide usta olmak istemiyor. Peki, sanayide usta maaşları ne kadar? İşte detaylar...

"İYİ BİR KAPORTA USTASI ORTALAMA 70 BİNE YAKIN ALIR"

Show Haber'de yer alan habere göre; tamirhanelerdeki son durumla ilgili mikrofon uzatılanlar "Yok şu anda usta yetişmiyor, çırak bulamıyoruz" ve "İyi bir kaporta ustası yani ortalama 70 bine yakın alır yani aylık onu da bulabilirsek ama" ifadelerini kullandı. Maaşlar yükseldi ama gençler oto tamirciliğine sıcak bakmıyor. Sektörde tam anlamıyla alarm zilleri çalıyor. Tamirhanedekiler "Son nesil biziz" ve "Sanayiye kimse gelmiyor" şeklinde konuştu.

Motor ustası Hasan Bey'in bundan birkaç yıl öncesine kadar en az beş çırağı olurken şu anda tamirhanede bir tek kendisi var. Yani ustası da çırağı da artık kendisi.

Kaporta ustası Ramazan Ceylan "Çıraklık okuluna gidiyorsun, çıraklık okulunda bir eğitim yok" derken Motor Ustası Hasan Elfidan ise "Okulda da biz çırak bulamıyoruz diyor, yetişecek eleman bulamıyoruz diyor" şeklinde konuştu.

"HERKES OKUYACAK, MÜHENDİS, DOKTOR OLACAK"

Ustalar "10 yaşında falan sanayiye geliyor, şimdi 10 yaşında bir çocuğu okuldan alıp da sanayiye veren yok" ifadelerini kullanırken neden çırak ya da usta yetişmediğiyle ilgili ise "Herkes okuyacak abi, mühendis olacak, herkes doktor olacak" dedi.

OTO BOYA USTASININ HAFTALIK MAAŞI 20 BİN LİRA

Şu anda tamirhanelerde özellikle kaporta, boya ve mekanik ustaları aranıyor. Elektrik ve elektronik şanzıman, otomatik şanzıman ve motor ustası olarak çalışacak kişi bulamadıklarını söyleyen ustalara göre maaşlar iyi. Maaşı sorulan bir usta maaşının 50 bin TL olduğunu söylerken oto boya ustası Hüseyin Cüce ise "Şu an haftalık 20 bin lira" dedi.

Usta adaylarına göre ise akranlarının bu işe yönelmemesinin altında birkaç neden var. Usta adayı bir genç ise "Sebebi şu; millet artık daha çok okumaya yönelik gidiyor, hemen işte parayı bulayım gibisinden düşünenler var" dedi.

BU DURUM TÜKETİCİYE DE YANSIYOR

Usta sıkıntısının tüketiciye yansıyan kısmı da var. Pek çok araba, az usta olduğu için biraz daha fazla beklemek zorunda kalıyor. Üstelik tüketicinin ödeyeceği rakam da; usta az, haliyle fiyatları yüksek olduğu için daha pahalı. Ustalar "Yani bir saatlik işimiz 3 saat, 3 saatlik işimiz de mecbur bir güne sarkıyor" dedi.

Oto sanayindeki usta eksikliği İŞKUR verilerine de yansıdı. Geçen yıl aranan 2,5 milyon işçinin 1 milyonu otomotivi de kapsayan imalat sektöründeydi. Kaporta ustası Ramazan Ceylan "2 sene, 2,5 sene içinde bu sektörde bir tane eleman bulup araç yaptıracağıma inanmıyorum" ifadelerini kullandı.