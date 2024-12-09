90'larda gündem olmuştu 'O röportaj yüzünden hala talep geliyor' Pazarda keşfedildi, tekrar ortaya çıktı

Duayen gazeteci Savaş Ay'ın bir mum satıcısıyla 90'lı yıllarda yaptığı röportaj o dönem çok büyük ilgi görmüştü. Satıcının düzgün Türkçesi ve nezaketiydi bu ilginin nedeni. Hafızalardan da hiç silinmedi, hala en çok beğeni alan videolar arasında. Peki, o satıcı şimdi nerede, ne yapıyor? İşte detaylar...

O RÖPORTAJ HAFIZALARA KAZINMIŞTI

ATV Haber'de yer alan habere göre; 30 sene önce Savaş Ay'ın mikrofon uzattığı diplomalı pazarcı diksiyonuyla, nezaketiyle hafızalara kazınmıştı.

O röportajda mum satıcısı "Bunları böyle yakıp karanlıkta bir seyredin, alevden çiçekler gibi bir görüntü. Bunları böyle de yaksanız akmıyor. Dördü 10 bin liradır. 12 saat için 10 bin lira vermek savurganlık değil. Çay 3 bin lira, 5 dakikada bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

O mum satıcısı yıllar sonra ortaya çıktı, yine çok izlendi, çok takdir edildi. Ortaya çıkan yeni videoda mum satıcısı Engin Bey, "Eski mumcu Engin. Bütün bu olaylar mum yüzünden oluyor" ifadelerini kullandı.

1994 yılında, Kadıköy'ün meşhur Salı Pazarı'nda efsane program A Takımı'nın duayen gazetecisi Savaş Ay, tezgahların arasında dolaşırken bir mumcuya denk gelmişti. O mumcu tarzı ve konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

"BU SÖYLEŞİ GÜNÜMÜZDE ÜNLÜ OLDU AMA ESKİDEN DE ÜNLÜYDÜ"

30 yıl sonra yeniden ortaya çıkan Engin Bey "Zaman çabuk geçiyor ama 30 yıl oluyor. Savaş Ay Bey o gün Salı pazarına gelmiş, birçok röportaj yapmış artık pazardan çıkıp gidecek, Savaş Ay Bey tam ben birine mum satarken yanıma geldi ve o söyleşiyi yaptık. Bu söyleşi günümüzde ünlü oldu ama eskiden de ünlüydü" şeklinde o günleri anlattı. Pazarlamacı Engin Öztok o günleri dün gibi hatırlıyor.

"O KISA VİDEO BENİM HER GÜN İŞLERİMİ ARTIRMIŞTIR VE BAKIN HALA ETKİLİDİR"

Öztok "Ben kameraya bakmadan esasında orada kameraya mumlarımı tanıtıyorum, daha büyük bir kitleye tanıtıyorum. Böyle bir konuşma olması benim de hoşuma gitti ve heyecanlandırdı beni. O kısa video benim her gün işlerimi artırmıştır ve bakın hala etkilidir" şeklinde konuştu.

Yıllar önce konuşması, üslubu, pazarlama tarzı ile herkesi kendine hayran bırakan Engin Öztok şimdi

68 yaşında ve artık İzmir'de yaşıyor. Tutkusu olan mumlar ise onun hala vazgeçilmezi.

"HALA MUM TALEPLERİ GELİYOR"

Öztok "Ben yaklaşık 68 yaşıma bastım ve hala bu mum talepleri geliyor o röportaj yüzünden" dedi.