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  4. ABD'de gördü kapış kapış gidiyor! Karavan üretimi yapan üretici siparişlere yetişemiyor

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor! Karavan üretimi yapan üretici siparişlere yetişemiyor

11.05.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 55 yıldır minibüs, midibüs ve otobüs karoseri imal eden aile şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle yöneldiği karavan üretimiyle istihdam ve ihracata katkı sağlıyor.

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor! Karavan üretimi yapan üretici siparişlere yetişemiyor

Özellikle Avrupa ve Amerika kıtaları için karoser üreten ve Kovid-19 sürecinde işleri yavaşlayan firmanın sahipleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonu kapsamında geçen yıl gittikleri ABD'de karavan fabrikalarını gezdi.

Ziyaretlerinin ardından çekme karavan üretmeye karar veren şirket yetkilileri, 3 ay süren Ar-Ge çalışmalarını tamamladı.

Karoser sektöründeki deneyimiyle işe koyulan firma, seri üretime başlamasından bu yana geçen 4 ayda 14 ülkeye "Avrupa tip onay belgeli çekme karavan" ihraç etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplere de yetişmeye çalışan şirket, karavan müşterilerine en erken 3 ay sonrasına gün veriyor.

Bu süreçte istihdamı artıran firma, 20 işçi daha almak için Türkiye İş Kurumuna başvurdu.

"ABD GEZİSİ BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Firmanın sahiplerinden Uğur Sönmezyuva, AA muhabirine, şirketi, babası ve kardeşiyle yönettiklerini söyledi.

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Önceleri ağırlıklı olarak turistik araçların karoserini imal ettiklerini belirten Sönmezyuva, "Pandemiden özellikle Avrupa ülkelerindeki turizm sektörü olumsuz etkilenince bu durum işlerimize kötü olarak yansıdı ve karavan sektörüne yöneldik. ABD gezisi bizim için dönüm noktası oldu. Çekme karavanla üretime başladık, daha sonra motokaravanı ürün gamımıza dahil ettik." dedi.

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Sönmezyuva, özellikle çekme karavana yoğun talep olduğunu vurguladı.

Bu durumun, salgın nedeniyle izole tatile ilginin artmasından kaynaklandığını dile getiren Sönmezyuva, şöyle devam etti:

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"Herkes bireysel tatil yapmak istiyor. Çekme karavanlara iyi bir talep var. En erken 3 ay sonrasına sipariş teslimi yapabiliyoruz. Çok hızlı gelişen bir sektör, ihracatı da çok iyi. ABD, İsrail, Mısır ve Katar başta olmak üzere 4 ay içinde 14 ülkeye ihracat yapabilir konuma geldik. Alt zeminimiz güçlü olduğu için sektöre hızlı bir giriş yaptık. Geçen ay İstanbul'da düzenlenen KARAVANİST İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı'na katıldık. Fuarın en çok ilgi gören firmaları arasındaydık. Fuar sayesinde yaklaşık 60 iş bağlantımız oldu."

"HER ŞEYİ 8 METREKAREYE SIĞDIRDIK"

Sönmezyuva, şu anda ayda 10-12 karavan imal ettiklerini ancak bunu 22'ye çıkarmayı planladıklarını anlattı.

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Asıl hedeflerinin günde bir çekme karavan üretmek olduğu bilgisini veren Sönmezyuva, "Yıl sonuna kadar çok rahat şekilde bunu başaracağız. Böyle bir dönemde krizi fırsata çevirdik. Bu dönemde istihdamı artırdık. Birçok sektöre de yeni iş imkanı sunduk. Bilmediğimiz bir sektöre girdik ama bu alanda da emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Uğur Sönmezyuva, 35 olan personel sayısını 44'e yükselttiklerini, 20 kişiyi daha istihdam edeceklerini aktardı.

Özellikle kalifiye elemana çok ihtiyaçlarının olduğunu belirten Sönmezyuva, "Araçları müşterinin talebine göre şekillendiriyoruz. İçlerinde ortam ısıtıcısından su ısıtıcısına, televizyonundan banyosuna, mutfağından 4 kişilik yatağa kadar bir evde bulunabilecek tüm ekipmanlar var. Her şeyi 8 metrekareye sığdırdık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH İŞİNİZİ RAST GETİRSİN.SİZ İŞÇİ ALIN VE İNSANIMIZA İŞ,AŞ VERMİŞ OLUN VE BOOL BOL DUA ALIN.
Kendi memleketimizde birbirimizden kaçiyoruz, büyük sehirler Afgan arap ve türevlerinin istilası altında, sahil kesimleri belediyelerin imar ruhsat peşkeş talanı altında , şehit kanıyla alınmış yurdun vatandaşliğı 250bin dolara ev alanlara hediye, 10 seneye yasayacak yer bulamiycaz sen karavan yapsan ne olur? ben onu alsam ne olur?

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