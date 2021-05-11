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Koronavirüste deve sütüne talep patlaması yaşandı! Deve sütünün litresi 100 lira

11.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde üretimi yapılan deve sütüne, koronavirüs salgını döneminde talep, yüzde 150 arttı. Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışına da gönderilen deve sütü, litresi 100 liradan alıcı buluyor.

Koronavirüste deve sütüne talep patlaması yaşandı! Deve sütünün litresi 100 lira

Sarayköy ilçesi, Türkiye'nin önemli deve üretim merkezleri arasında yer alıyor. İlçede bulunan çiftliklerde erkek develer, güreşler için hazırlanırken, dişi develerden de süt elde edilip satılıyor. Çiftliklerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan deve sütü, litresi 100 liradan alıcı buluyor. Günde 3 kez makineyle sağılarak, elde edilen deve sütü, Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

SARAYKÖY'DEN AVRUPA'YA DEVE SÜTÜ

Sığma Mahallesi'nde oturan ve 30 yıldır deve üreticiliği yapan Raşit Durmaz, "15 yıldır deve sütü üretimi de yapıyorum. 9 devem var. 1 deveden 2 ile 3 litre arası süt alıyoruz. Litresini 100 TL'ye satıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'ye yoğun olarak deve sütü gönderiyoruz. Yurt dışından tatile gelenler, dondurulmuş deve sütlerimizi yanlarında götürüyor. Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelere de deve sütü gönderdik" dedi.

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'TALEPLERE YETİŞMEMİZ ÇOK ZOR'

Deve sütünün şifa kaynağı olarak görüldüğünü belirten Durmaz, "Koronavirüs döneminde, deve sütüne yoğun talep var. Bağışıklığa iyi geldiği biliniyor. Taleplere yetişemiyoruz. Talep oranı geçmişe göre, yüzde 150 arttı. Alıcılar için liste oluşturduk. Müşterilerimiz sıralarını bekliyorlar" diye konuştu.

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Deve sütü üreticilerinden Ahmet Bulanık ise "Bu süt sayesinde vücudumuzun bağışıklık sistemi kuvvetleniyor. Bu yüzden aşırı talep mevcut. Taleplere yetişmemiz çok zor çünkü develer, inekler gibi çok süt vermezler. Biz sütlerimizi eksi 18 derecede dondurup, siparişlerimizi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Denizli
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