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Altınla yarışan baharatın hasadı başladı! Kilogramı 800 bin TL

“Dünyanın en pahalı baharatı” olarak bilinen safranda yeni sezon başladı. Kilogramı 800 bin liradan satışa sunulacak safranın gram fiyatı 800 lira olarak belirlenirken, üreticiler yaklaşık 15 kilogramlık hasat bekliyor.

Altınla yarışan baharatın hasadı başladı! Kilogramı 800 bin TL

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safranda yeni sezon başladı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen bitkinin kilogramı bu yıl 800 bin liradan, gramı ise 800 liradan satışa sunulacak. Hasat döneminin kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılan safran, çiçeklerini açmaya başladı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünün hasadıyla birlikte üreticiler de yeni sezon çalışmalarını hızlandırdı.

Altınla yarışan baharatın hasadı başladı! Kilogramı 800 bin TL 1

SAFRAN HASADI KASIM AYININ ORTASINA KADAR SÜRECEK

Ziraat mühendisi ve safran üreticisi Mine Yılmaz, safran çiçeklerinin 7 Ekim itibarıyla açmaya başladığını belirtti. Çiçeklenme yoğunluğunun ve hasat döneminin yaklaşık 45 gün sürdüğünü aktaran Yılmaz, üretim faaliyetlerini yaklaşık 20 dekarlık alanda yürüttüklerini ifade etti. Farklı yaşlardaki parsellerde yetiştiricilik yaptıklarını belirten Yılmaz, bitkinin biyolojik özellikleri nedeniyle üç yıllık parsellerde daha yüksek çiçek verimi beklediklerini dile getirdi.

Hasat boyunca her gün çiçek toplanacağını kaydeden Yılmaz, son 5 yılla karşılaştırıldığında bu yıl sonbahar yağışlarının ve hava şartlarının daha iyi seyrettiğine dikkat çekti. Bu durumun çiçeklenme takvimini etkilediğini belirten Yılmaz, safranın bu yıl yaklaşık 1-1,5 hafta daha erken çiçek açtığını söyledi.

Altınla yarışan baharatın hasadı başladı! Kilogramı 800 bin TL 2

GRAMI 800 LİRADAN, KİLOGRAMI 800 BİN LİRADAN SATILACAK

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, yeni sezon ürününün satış fiyatını gram başına 800 lira, kilogram başına ise 800 bin lira olarak belirlediklerini açıkladı. Sezon tamamlandığında elde edilecek toplam ürün miktarının netleşeceğini ifade eden Yılmaz, yaklaşık 15 kilogramlık üretim beklediklerini bildirdi.

Birçok farklı alanda değerlendirilen safran, boya ve gıdadan kozmetik ve ilaç sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bitki ayrıca hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi etkileriyle de anılıyor.

Altınla yarışan baharatın hasadı başladı! Kilogramı 800 bin TL 3

ÜRETİM GELENEĞİ AİLEDEN GELİYOR

Safran yetiştiriciliğini sürdüren Mine Yılmaz, çocukluğunun safran üretim çiftliğinde geçtiğini anlattı. Babasıyla birlikte tarlada çalışarak üretimin inceliklerini öğrendiğini belirten Yılmaz, ziraat mühendisi olduktan ve yüksek lisans çalışmalarına başladıktan sonra son iki yıldır üretimi daha profesyonel bir yaklaşımla sürdürdüklerini kaydetti.

Yılmaz, farklı yaşlardaki üretim alanlarında çalışmalarını devam ettirirken bu yılki çiçeklenme yoğunluğunu da yakından takip ediyor. Hasat döneminde tarlalara gelen ziyaretçilere safran toplama deneyimi yaşatılması da planlanıyor. Ziyaret programlarının çiçeklenme yoğunluğuna göre şekillendirilmesi hedefleniyor.

Altınla yarışan baharatın hasadı başladı! Kilogramı 800 bin TL 4

SAFRAN TARLALARI ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAYACAK

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, safranı yakından tanımak ve görmek isteyenleri tarlalarına davet etti. Kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi beklenen hasat döneminde ziyaretçilerin üretim alanlarını görme fırsatı bulması planlanıyor.

Safranbolu'da ayrıca 1-4 Kasım tarihlerinde 10. Safran Festivali düzenlenecek. Dört gün sürecek festivalin bu yıl daha uluslararası bir nitelikte gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirten İsmail Yılmaz, etkinliğin safranın tanıtımına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade etti.

Altınla yarışan baharatın hasadı başladı! Kilogramı 800 bin TL 5

SAFRANDA ERKEN ÇİÇEKLENME DİKKAT ÇEKTİ

Bu yıl sonbahar yağışlarının ve hava şartlarının önceki 5 yıla kıyasla daha iyi seyretmesi, safranın çiçeklenme döneminin öne çekilmesinde etkili oldu. Yaklaşık 1-1,5 hafta erken çiçek açan bitkide hasat sürecinin yaklaşık 45 gün sürmesi bekleniyor.

Üreticiler, sezon sonunda yaklaşık 15 kilogram safran elde etmeyi öngörürken yeni sezon ürününün kilogram fiyatı 800 bin lira olarak belirlendi. Gramı 800 liradan satışa sunulacak safranda hasat çalışmaları kasım ayının ortalarına kadar devam edecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
UNESCO safran hasat
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