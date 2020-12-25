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Andız pekmezine pandemi döneminde talep arttı! Kilosu 40 lira

KOBİ HABERLERİ  | 25.12.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı köylerde andız ağacı meyvelerinden yapılan pekmeze, koronavirüs döneminde talep arttı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, kilosu 40 liradan satılan andız pekmezi üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Andız pekmezine pandemi döneminde talep arttı! Kilosu 40 lira

Yüzde 67'si ormanla kaplı Kahramanmaraş'ın en yeşil ilçesi olan Andırın'da sonbaharla birlikte andız pekmezi üretimi de başladı. Andız ağaçlarının meyvelerinin toplanması ve çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle yapılan pekmez, ilçenin tüm köylerinde yapılıyor. 15 yıldır andız pekmezi yaparak geçimini sağlayan Zeynep Öksüz, andız pekmezi yapımının çok zahmetli olduğunu söyledi.

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Kilosu 40 liraya satılan, gribal enfeksiyonlara iyi gelmesi nedeniyle koronavirüs sonrası talebin arttığını belirten Öksüz, pekmezin yapım aşamasını şöyle anlattı:

"Dağdan toplanıp gele andız ağacı meyvelerini suda ıslıyoruz. 2 gün su da kaldıktan sonra süzüyoruz. Onu da durulması için bir gün bekletiyoruz. Daha sonra kazanda kaynatmaya başlıyoruz. Kıvamına geldiğinde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da paketliyoruz. Andız pekmezi astım, bronşit ve öksürüğe çok faydalı. Koronavirüs çıktıktan sonra çok talep almaya başladık. Elimizde kalmıyor, yapıyoruz yine bitiyor."

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ÜRETİMİ ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Zeynep Öksüz'ü ziyaret edip pekmezin yapımı hakkında bilgi alan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise her zaman orman köylüsünün yanında olduklarını belirtti. Köylülerin geçim kaynaklarından biri olan andız pekmezinin üretimin artması adına gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Koç, şunları söyledi.

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"Biz, Andırın'da bir envanter çalışması yaptık odun dışı ürünleri olarak. Yaklaşık 1368 hektarlık alanda 147 ton andız meyvesi toplanabileceği bizim literatürümüze girdi. Bu da azımsanmayacak kadar önemli bir miktar. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızla irtibat kurarak bu işin daha iyi nasıl yapılabileceği, daha iyi nasıl verim ve buna bağlı gelir sağlayabileceği, Andırın'a nasıl katkı sağlayabileceği konusunda da hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Aşağı yukarı Andırın'ın tüm köylerinde yıllardır andız pekmezi üretiliyor. Ayrıca Covid-19 salgınından sonra pekmeze talebin daha da arttığı ifade ediliyor. Bizler de andız miktarını artırmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. ORKÖY çalışmaları kapsamında da buradaki vatandaşlarla birlik oluşturup ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi noktasında katkı sağlamayı düşünüyoruz. Her andız ağacından 20 ile 60 kilo arasında meyve toplanabiliyor. 4-5 kilo andızdan yaklaşık 1 kilo pekmez elde ediliyor. Andırın'da toplanan andız meyvesi de 120 tona kadar yükselebiliyor."

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