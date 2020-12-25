Andız pekmezine pandemi döneminde talep arttı! Kilosu 40 lira

Yüzde 67'si ormanla kaplı Kahramanmaraş'ın en yeşil ilçesi olan Andırın'da sonbaharla birlikte andız pekmezi üretimi de başladı. Andız ağaçlarının meyvelerinin toplanması ve çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle yapılan pekmez, ilçenin tüm köylerinde yapılıyor. 15 yıldır andız pekmezi yaparak geçimini sağlayan Zeynep Öksüz, andız pekmezi yapımının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Kilosu 40 liraya satılan, gribal enfeksiyonlara iyi gelmesi nedeniyle koronavirüs sonrası talebin arttığını belirten Öksüz, pekmezin yapım aşamasını şöyle anlattı:

"Dağdan toplanıp gele andız ağacı meyvelerini suda ıslıyoruz. 2 gün su da kaldıktan sonra süzüyoruz. Onu da durulması için bir gün bekletiyoruz. Daha sonra kazanda kaynatmaya başlıyoruz. Kıvamına geldiğinde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da paketliyoruz. Andız pekmezi astım, bronşit ve öksürüğe çok faydalı. Koronavirüs çıktıktan sonra çok talep almaya başladık. Elimizde kalmıyor, yapıyoruz yine bitiyor."

ÜRETİMİ ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Zeynep Öksüz'ü ziyaret edip pekmezin yapımı hakkında bilgi alan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise her zaman orman köylüsünün yanında olduklarını belirtti. Köylülerin geçim kaynaklarından biri olan andız pekmezinin üretimin artması adına gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Koç, şunları söyledi.