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Araba fiyatına horozlar, Arap ülkelerinin gözdesi oldu! Aylık 30 bin lira kazanıyor

KOBİ HABERLERİ  | 09.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Üniversite mezunu gelinleri ile cins horoz yetiştirip Bahreyn, Kuveyt, Lübnan ve Irak'tan gelen meraklılarına satıyor. Çiftlik sahibi Ramazan Türkmen, Brezilya'dan, Tayland'dan getirdiği tavuklar ile Türk Asil Hint Horozunu çiftleştirerek elde ettiği horozların yoğun ilgi gördüğünü, 2 ayda 300 bin liraya yakın bir ticaret döngüsü ile aylık 30 bin lira kar ettiğini söyledi.

Tüy, vücut yapısı, bacaklarındaki kusursuzluk ve üretimi ile horoz tutkunlarının gözdesi olan Türk Asil Hint Horozlarının tanesi 100 dolar ile 5 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkmen ailesinin 500 horoz ve yaklaşık bin civciv ile Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirdiği yatırım, görenleri şaşırtıyor. Türkiye’de çapında düzenlenen horoz güzellik yarışmasında 5 yıl üst üste ülke şampiyonu olan Samsunlu isimli horoz, 55 bin teklif edilmesine rağmen üretim için satışa sunulmuyor. Türkmen, ürettikleri horozlarının dövüştürülmediğini, hiç birinde yara ve darbe olmadığının altını çiziyor.
Kozan'ın Hacıahmetli mahallesinde evinin tüm çevresini horoz çiftliği yapan Ramazan Türkmen, “Beni Türkiye’de Şalvarlı Ramazan olarak bilirler. Bu horozlar bizim Türk Asil Hint Horozumuz. Kuveyt, Bahreyn, Irak’a satıyorum. Ben bunu üretirim 100 dolardan 5 bin dolara kadar satarım. Ben çiftçilik yaptım, hayvancılık yaptım hepsinden zarar ettim. 3 tane üniversite mezunu gelinim var, hepsi işsiz. Bu işi yapıyorlar. Yumurtasını topluyorlar, civciv çıkarırlar satarız. 500 horozum var, bine yakın civcivimiz var” dedi.

Ortadoğu’ya 2020’de 300 bin liralık horoz satışı gerçekleşti

Bu yıl 250-300 bin liralık yurt dışına horoz satışı yaptığını kaydeden Ramazan Türkmen, “Ben bu sene en az 250 -300 bin liralık horoz verdim. Kuveyt, Bahreyn, Irak, Lübnan’a. Ben bu işi büyütüp daha da profesyonel olmasını istiyorum. Bize bunun aylık getirisi en az 30 bin TL. Brezilya’dan horoz getiriyorum, Türk Adil ile çiftleştiriyorum. Çok şahane horoz çıkıyor. 5 bin dolara satılıyor. Tayland’dan getiriyorum, Türk asille çiftleştiriyorum 100 dolara satılıyor. İyisini bulduğumuzda getirisi daha çok oluyor” diye konuştu.

65 bin liralık horozu arkadaşına hediye etti

Cep Herkülü adında 65 bin Türk lirası değerinde horozu olduğunu kaydeden Ramazan Türkmen, horozunu arkadaşına hediye ettiğini belirterek “Cep Herkülü olarak bir horozum vardı. 65 bin TL verdiler vermedim. Arkadaşıma hediye ettim. Özellikle yurt dışından almaya geliyorlar” dedi.

Üniversite mezunu olan ailenin gelinlerinden Esra Türkmen, kayınbabası ile yaptıkları bu işten çok mutlu olduklarını belirterek,“Ben horozların yemini suyunu veriyorum. Her işin zorluğu var. Hangi iş kolay ki. Severek bu işi yapıyorum ve tavsiye ediyorum” dedi.

Ramazan Türkmen'in oğlu olan Ferhat Türkmen de, işi kurumsallaştırmak istediklerini ve bu konuda devletten destek beklediklerini ifade ederek, "Bu iş bizim geçim kaynağımız. Çocuğumuzun rızkı bu horozlarda. Eşimde yardımcı oluyor yurt dışına yolluyoruz. Özellikle, Suriye, Irak, İran, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan buralardan almaya gelen çok oluyor. Yurt dışından daha çok ticaret yapıyoruz. Devletimizin yardımcı olmasını bu işin kurumsallaşmasını profesyonelleşmesini istiyoruz” diye konuştu.

5 Kupalı güzellik yarışması birincisi “Samsunlu”

Türkiye geneli düzenlenen horozlar arasında güzellik yarışması 5 kez üst üste birincilik alan Samsunlu isimli horozun da kendisinde olduğunu kaydeden Türkmen, 55 bin TL verdikleri halde üretim yapmak için horozu satmadıklarını kaydetti.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türk Asil Hint Horozu, satış,

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