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Araban'da karpuz hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2025 yılı karpuz hasadı başladı.

Araban'da karpuz hasadı başladı

Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban ilçesinde tadı ve lezzetiyle meşhur Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen, ülke ve bölge genelinde 'Araban Baklavası' olarak bilinen Araban karpuzunun 2025 yılı hasadı başladı. Hasat yapılan bölgelerde incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda bu yıl 4 bin dönüm alanda karpuz ekiminin yapıldığını kaydetti.

Altun, "Bu yıl tarlada Araban karpuzunun 1 kilogramı 2 liradan alıcı buluyor. 1 lirası işçilere toplama parası olarak ödenince 1 liraya düşüyor" dedi. Aynı karpuzun Araban ilçe merkezindeki manav ve marketlerin tezgahlarında bir kilogramı 10 liradan tüketiciye satıldığını anlatan Altun, tarladan alım fiyatını az bulduklarını, üreticilerin küstürülmemesi gerektiğini söyledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz
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