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  4. Aylık 100 bin TL kazanıyorlar! Çalıştıracak eleman bulunmuyor... Randevuyla çalışıp il il dolaşıyorlar

Aylık 100 bin TL kazanıyorlar! Çalıştıracak eleman bulunmuyor... Randevuyla çalışıp il il dolaşıyorlar

26.09.2024 09:01
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26.09.2024 09:01
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Erzincan’da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına dikkat çekti. Taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira gibi kazançlarının olduğu belirtilirken yazın Erzincan’da çalışan ustaların kış aylarında ise Muğla’ya giderek taş evler inşa ettiği öğrenildi. İnşaat sektöründe bu işi yapan ustaların sayısının her geçen gün azaldığı, var olan ustaların da randevu ile çalıştığı aktarıldı.

Türkiye’de geçmiş yıllardan bugüne kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar birçok yapının yapımında taşlar işlenerek adeta sanata dönüştürülüyor. Ancak taşı sanata dönüştüren inşaat sektöründe çalışan ustaların sayıları her geçen gün azalıyor. Erzincan’da da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları randevu ile çalışıyor. Yazın Erzincan’da çalışan ustalar kış aylarında ise Muğla’ya giderek taş evler inşa ediyor.

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Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, “Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.

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'AYLIK YAKLAŞIK 100 BİN LİRA KAZANÇ'

“Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz.” diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.

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5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar, “Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu” şeklinde konuştu.

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Almanya’da yaşayan, yaz aylarında Erzincan’a gelen gurbetçi Hıdır Yıldız ise Erzincan’da ev yaptırdığını ve bahçesine taş duvar ördürmeyi tercih ettiğini aktardı. Yıldız, taş duvar ustası bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi. (İHA)

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AW295191_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan duvar taş usta
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