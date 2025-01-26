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Başkasının yanında çalışmak yerine iş kurmaya karar verip patron oldular! Talep yağıyor, kargoyla gönderiyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.01.2025 11:13
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Bingöl’de Müşerref Kılıç’ın damadı İsmail Bakır ile 5 yıl önce açtığı tandır üreten fırın 6 aileye daha gelir kapısı oldu. Kılıç “5 yıldır kendi işimizi yapıyoruz. Çalışan 6 kişi buradan elde ettiğimiz gelirle ailesinin geçimini sağlıyor” dedi. Kayınvalide ile damat, başkasının yanında çalışmak yerine kendi iş yerlerini açma kararı aldıklarını anlattı. Kılıç "Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyoruz. Kargoyla gönderiyoruz" derken Bakır "Yurt dışından gelenler alıp yanlarında götürüyor" dedi"

Başkasının yanında çalışmak yerine iş kurmaya karar verip patron oldular! Talep yağıyor, kargoyla gönderiyorlar

Bingöl’de tandır ustası Müşerref Kılıç (52), çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra, 5 yıl önce damadı İsmail Bakır (31) ile birlikte açtıkları fırında geleneksel yöntemlerle kente özgü şekilli tandır ekmeği pişirmeye başladı. Zamanla işlerini büyüten kayınvalide ve damat, ihtiyaç sahiplerinden belirledikleri 6 kişiyi daha işe aldı. İkili, yağlı ekmek, normal tandır ekmeği, buğday ekmeği, beyaz ekmek ve kente özgü bir yöresel yemek olan Sörin (Sörina Pel) ekmeğini talep eden müşterilerine kargo istedikleri şehirlere gönderiyor.

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"BAŞKALARININ YANINDA ÇALIŞMAK YERİNE KENDİ İŞ YERİMİZİ AÇTIK"

Yıllarca başka fırınlarda çalıştıktan sonra kendi işini kurma kararı aldığını söyleyen Kılıç, “10 yıldır tandır ekmeği yapıyorum. Daha önce 2 yıl başka fırınlarda çalıştım. Ardından 3 yıl da başka kişilerle ekmek işinde görev aldım. Sonra damadımla birlikte, başkalarının yanında çalışmak yerine kendi iş yerimizi açma kararı aldık ve 5 yıldır burada kendi işimizi yapıyoruz" dedi.

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"İŞ YERİNDE ÇALIŞAN 6 KİŞİ BURADAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİRLE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR"

Kılıç "İş yerinde çalışan 6 kişi de buradan elde ettiğimiz gelirle ailesinin geçimini sağlıyor. Yağlı ekmek, normal tandır ekmeği, buğday ekmeği, beyaz ekmek ve sörin ekmeği üretiyoruz. Ayrıca isteyenlere börek açıp pişiriyoruz, tandırda gözleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN TALEP VAR"

Kılıç "Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'e kargo ile ekmek gönderiyoruz. Ekmeğimizi tamamen doğal malzemelerle yapıyoruz ve bayatlamaması için özen gösteriyoruz” diye konuştu.

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"NEDEN KENDİ İŞİMİZİ KURMAYALIM DEDİK"

İsmail Bakır ise kayınvalidesiyle açtıkları fırında büyük bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

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“2008’den beri başkalarının yanında çalışıyordum. 5 yıl önce kayınvalidemle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Farklı fırınlarda ve ayrı yerlerde çalıştıktan sonra bir araya geldik ve neden kendi işimizi kurmayalım dedik. Bu kararı verdikten sonra birlikte burayı açtık ve şu anda burada ekmek yapıyoruz. İlk açtığımızda ekmek satışlarımız çok düşüktü. Günde sadece 50 ekmek satabiliyorduk. Ben ve kaynanam yalnız çalışıyorduk. Ancak sabrettik, özverili bir şekilde çalıştık. Zamanla ekmeğe olan talep arttı. Biz de personel sayımızı artırmaya karar verdik. Şu anda 6 çalışanımız var ve işler çok şükür iyi bir şekilde yürüyor"

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"YURT DIŞINDAN GELENLER EKMEK ALIP YANLARINDA GÖTÜRÜYOR"

Bakır "Türkiye'nin her yerine anlaşmalı kargolarımızla ekmek gönderiyoruz. Yurt dışından gelen hemşehrilerimiz de buradan ekmek alıp yanlarında götürüyor. Bazı durumlarda biz de kendi başımıza yurt dışına gönderim yapıyoruz. Yurt dışındakiler için bu ekmek, bir özlem demek. Tandır ekmeği olduğu için uzun süre taze kalıyor, bayatlama derdi olmuyor" dedi. (DHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bingöl tandır fırın gelir patron
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