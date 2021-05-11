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Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı

11.05.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramların olmazsa olmaz lezzeti baklavada Ramazan bayramı öncesi sipariş patlaması yaşanıyor. Günlük baklava üretimi 200 kilogramdan 400 kilograma çıkartıldı.

Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı

Ramazan bayramına günler kala tatlı siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, artan talep üzerine günlük 200 kilogram baklava üretim kapasitesini günlük 400 kilograma çıkardı.

"TADARAK SATIN ALIYORUZ"

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Üretim Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Şengül Mutlu, baklavaların hijyenik bir ortamda üretildiğini belirterek, “Birinci sınıf hammadde kullanılıyor. Gerçek buğday, gerçek şeker, gerçek ceviz. Özellikle cevizlerimizi görerek ve tadarak satın alıyoruz. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilirler” diye konuştu.

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Fıstıklı ve cevizli baklavaların 213 derecede 40-45 dakika fırınlandığını ve yüzde 100 tereyağı kullanıldığı bilgisini veren Ustabaşı Adem Rıfat Ayhan ise bir baklavanın iyi olabilmesi için kaliteli malzeme kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayhan ayrıca kullanılan unun da kaliteli olması gerektiğini belirtti.

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Halk Ekmek satış noktalarında, fıstıklı baklavanın kilosu 69 liradan satılırken, cevizli baklavanın kilosu ise 49 TL’den satılıyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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