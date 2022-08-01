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'Beyaz altın' olarak biliniyor! Pandemide talep patlaması yaşanmıştı! Yüzlerce kilo sarımsağı çöpe attılar

01.08.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Beyaz altın' olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin ailenin kazanç sağladığı, Pandemi döneminde talep patlaması nedeniyle kilosunun 100 liraya çıktığı taşköprü sarımsağından kötü haber geldi. Kastamonu’da İnönü Mahallesinde yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağı çöpe atıldı. Çöp konteynerine hem çuval içerisinde hem de açık bir şekilde atılan Taşköprü sarımsağı, çevredeki vatandaşın tepkisine neden oldu.

'Beyaz altın' olarak biliniyor! Pandemide talep patlaması yaşanmıştı! Yüzlerce kilo sarımsağı çöpe attılar

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı halen devam ediyor. “Beyaz altın” olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor.

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İçerdiği besin değerinden ötürü pandemi döneminde kilosu 100 liraya kadar çıkan ve büyük talep gören Taşköprü sarımsağı, bu yılda sarımsak pazarında ortalama 40 lira civarında alıcı buluyor.

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VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Bir yandan Taşköprü sarımsağına talep artarken diğer yandan da bilinmeyen bir sebeple Kastamonu’da İnönü Mahallesinde yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağı çöpe atıldı. Çöp konteynerine hem çuval içerisinde hem de açık bir şekilde atılan Taşköprü sarımsağı, çevredeki vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir süre sonra Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından çöp konteyneri boşaltıldı. ( İHA)

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