Bilgisayar programcısıydı, baba mesleğine geçti! 'Daha iyi geldi'

Kahramanmaraş'ta bilgisayar programcısı genç, sevdiği baba mesleği olan arıcılığı tercih ederek arılarla dost oldu. 21 yaşındaki İbrahim Kızıl "Mesleğime devam etsem güzel olurdu ama arıcılık bana daha iyi geldi. Bu meslek bana babamdan kalacak" dedi.

Bilgisayar programcısıydı, baba mesleğine geçti! 'Daha iyi geldi'

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi'nde yaşayan bilgisayar programcılığı mezunu 21 yaşındaki İbrahim Kızıl, baba mesleği olan arıcılığı devraldı. Mesleğini devam ettirmek yerine sevdiği işi olan baba mesleğini seçen Kızıl, arıların balından iğnedeki zehrine kadar her şeyinin şifa olmasından etkilendiğini söyledi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BU MESLEĞİN İÇİNDEYİM"

Arıcılığın kendisine farklılık kazandırdığını anlatan Kızıl, "Türkoğlu ilçesinde doğdum büyüdüm. Liseyi Göksun ilçesinde okudum. Bilgisayar programcısı olarak tamamladım. Mesleğime devam etsem güzel olurdu ama arıcılık bana daha iyi geldi. Bu meslek bana babamdan kalacak. Babam bu mesleği 30 yıldır yapıyor. Ben de bu mesleği kendimi bildim bileli içindeyim. Her şeyini öğrendim. Arılarla temas kurdum. Sanki bir dost, arkadaş gibiyim. Çünkü arılar çok iyi hayvan. Her şeyleri şifa. İğneleri dahi, zehirleri bile şifa" dedi.

"ARILARDAN VERİM ALABİLMEK İÇİN GEZDİRİYORUZ"

Üretimlerinin kaliteli, ballarının organik olduğunu ifade eden Kızıl, "Polenlerimiz arı ekmeği dediğimiz şey, çok şifalı. Ben bu mesleği ondan sevdim. Malum artık babamın yaşı ilerledikçe bu mesleği kardeşlerimizin içinden birisi yapması lazımdı. Ben de bu mesleği seviyorum ve ele aldım. Biz arılarımızı gezdiririz. İlkbahar arıları Hatay Dörtyol'a götürüyoruz. Orda portakal, mandalina, limon gibi birçok çiçekleri gezdirip üretim sağlarız. Daha sonra oradan arıları Uzunsöğüt köyüne getiririz. Köyde 20 gün kalır sonra Göksun Mahutbey ve Bozhüyük dağlarında arılarımız petek örmeye başlarlar" diye konuştu.

"ORGANİK ŞEKİLDE BAL YAPARLAR"

Arıların binlerce çiçeğe konduğunu aktaran Kızıl, "Binbir çiçek çeşitleri olur dağlarda. Dağ kekiği derler, o olur doğada. Arılar, ne bulurlarsa en organik şekilde, en güzel şekilde bal yaparlar. Binlerce çiçeklere konarlar. Polen toplarlar, bal toplarlar, ördükleri peteklere stok yaparlar. İçinde arılara kışlık yiyecek bırakırız geri kalanı biz alırız" ifadesini kullandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

