UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, coğrafi işaret tescilli ürünler arasında yer alan nanede hasat sezonunun sonuna gelindi. Türkiye'nin en fazla nane üretimini gerçekleştiren kentte, üretimin merkezi ise Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış ilçesi oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Karkamış'ın nane üretiminde öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

Geçen yıl 7 bin 500 dekar alanda 18 bin 900 ton nane üretildiğini ve Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 75'inin Gaziantep'ten karşılandığını aktaran Sağlam, bu yıl rekoltenin daha da yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Nane üretiminin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Sağlam, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yıl 7 bin 600 dönüm alanda 19 bin 700 ton gibi bir rekolte beklentimiz var. Türkiye'de nane üretiminin yüzde 78'i Gaziantep'te yapılmakta. İlimizde de üretimin yüzde 55'i Karkamış'ta gerçekleştirilmekte. Kuru nanede dekara 500 kilogram gibi bir verim söz konusu. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

NANE ÜRETİMİNDE GAZİANTEP'İN PAYI YÜZDE 78'E ÇIKTI

Nanenin alternatif tarım ürünlerine kıyasla daha avantajlı olduğunu vurgulayan Sağlam, üreticilerin kazancını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu doğrultuda kurutma ve paketleme tesisi sayısının artırılmasının planlandığını belirten Sağlam, çiftçilerin talepte bulunması halinde hibe desteği sağlanacağını kaydetti.

BİR KEZ EKİLİYOR, 10 YILDAN FAZLA ÜRÜN VERİYOR

Nane üreticisi Ali Yılmaz da ürünün hem verim hem de satış fiyatı bakımından kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Nanenin uzun yıllar boyunca hasat imkânı sunduğunu belirten Yılmaz, üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Nane uzun yıllar verim sağlar. Bir defa ekersin 10 yıldan fazla gider. 3 yılda bir ters çeviririz, bitkinin kökünü yenileriz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır