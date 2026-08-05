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Bir meslek grubuna uyarı geldi: 15 Ağustos'a kadar yasak

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, palamut stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla 15 Ağustos tarihine kadar palamut avcılığının yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşlara ve balıkçılara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Bir meslek grubuna uyarı geldi: 15 Ağustos'a kadar yasak

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uygulanan av yasağının palamudun doğal üreme ve gelişim sürecini korumayı amaçladığı belirtilerek, bu sayede gelecek av sezonlarında denizlerdeki balık popülasyonunun ve av verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

"AV YASAĞINA UYALIM, SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞI DESTEKLEYELİM"

Açıklamada, denizlerdeki doğal dengenin korunmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, "Denizlerimizi korumak, geleceğimizi korumaktır. Av yasağına uyalım, sürdürülebilir balıkçılığı destekleyelim. Bugünün koruması, yarının bereketidir" ifadelerine yer verildi.

Bir meslek grubuna uyarı geldi: 15 Ağustos a kadar yasak 1

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm balıkçıları ve vatandaşları yürürlükte bulunan av yasağına uymaya davet ederek, denizlerin bereketinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Balıkçı av yasağı meslek
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