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'Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz' Dönüm fiyatı 10 bin TL! 'Çok büyük bir düşüş var'

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karpuz hasadı yüksek rekolteyle yüz güldürdü, 1 dönüm alanda üretilen karpuzun dönüm fiyatı 10 bin liraya kadar geriledi. Karpuz üretimi yapan Alper Kemeröz "Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz. En azından tarlamızdan mahsulümüz kalktı" derken komisyonculuk yapan Mehmet Özkan ise "Karpuzda bu yıl çok büyük bir düşüş var" ifadelerini kullandı.

'Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz' Dönüm fiyatı 10 bin TL! 'Çok büyük bir düşüş var'

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Kasabası'nda karpuz hasadı başladı. Bu yıl rekolte geçen yıla göre yüksek olmasına rağmen, üreticiler düşük fiyatlarla ürünlerini komisyonculara veriyor. Karpuzun tarladaki dönüm fiyatı 10 bin liraya kadar geriledi. 150 dönümlük arazisinde karpuz üretimi yapan Alper Kemeröz, hasadını tamamladığı karpuzları Mersin'e gönderiyor. Bir dönüm alanda yaklaşık 15-20 ton arasında karpuz yetiştiriliyor.

Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz Dönüm fiyatı 10 bin TL! Çok büyük bir düşüş var 1

"MAHSULÜMÜZ TARLADAN KALKTI"

Geçtiğimiz yıl dönüm başına 45 bin liradan alıcı bulan karpuzun bu yıl 10 bin liradan satılabildiğini belirten Kemeröz, "Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz. En azından tarlamızdan mahsulümüz kalktı. Alıcı arkadaş da inşallah malını satar" dedi.

Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz Dönüm fiyatı 10 bin TL! Çok büyük bir düşüş var 2

"KARPUZDA EKİM VE REKOLTE FAZLA"

Mersin'de komisyonculuk yapan Mehmet Özkan ise bu yıl piyasada ciddi bir arz fazlası olduğunu vurgulayarak, "Rekolte fazla, ekiliş fazla. Bu da fiyatlara ciddi şekilde yansıdı. Karpuzda bu yıl çok büyük bir düşüş var" diye konuştu. (İHA)

Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz Dönüm fiyatı 10 bin TL! Çok büyük bir düşüş var 3Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Tokat fiyat
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