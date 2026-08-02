FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Bu yıl 3 ton olacak: Mühendis yönlendirmesiyle bu işe başladı

Vişne üretiminin yoğun olduğu Tokat'ta çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Bu yıl 3 ton olacak: Mühendis yönlendirmesiyle bu işe başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tokat genelinde 2024 yılında 6 bin 175 ton vişne üretimi yapıldı, geçen yıl zirai dondan etkilenen vişnede bu yıl ise 6 bin 500 ton hasat bekleniyor.

Bu yıl 3 ton olacak: Mühendis yönlendirmesiyle bu işe başladı 1

Merkeze bağlı Ortaören köyünde yaşayan Salih Menevşe, AA muhabirine, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli bir ziraat mühendisinin yönlendirmesiyle 25 yıl önce vişne üretimine başladığını söyledi.

Bu yıl 3 ton olacak: Mühendis yönlendirmesiyle bu işe başladı 2

"BU İŞİ YAPMAK İSTEYENLERE TAVSİYE EDERİM"

Şimdi bahçesinde 500'den fazla vişne ağacı olduğunu belirten Menevşe, "25 yıl önce işe başladığımda 350 ila 400 vişne ağacım vardı. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiye ederim." dedi.

Bu yıl 3 ton olacak: Mühendis yönlendirmesiyle bu işe başladı 3

"BU SENE 2,5-3 TON ARASINDA VİŞNEMİZ ÇIKACAK"

Köylerinin vişne üretimi için uygun olduğunu ifade eden Menevşe, "Vişne pek suya ihtiyaç duymuyor. Bunu herkes yapsa bugün arpadan, buğdaydan, pancardan güzel bana göre. Ben günlük 10 kişi çalıştırıyorum. Tokat'tan getirip götürüyorum. Vişne toplatmaya insan bulamıyoruz. Bu sene 2,5-3 ton arasında vişnemiz çıkacak." diye konuştu.

Bu yıl 3 ton olacak: Mühendis yönlendirmesiyle bu işe başladı 4

Bu yıl verimden memnun olduklarını dile getiren Menevşe, topladıkları vişnelerin önemli bir kısmını meyve suyu fabrikalarına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Bu yıl 3 ton olacak: Mühendis yönlendirmesiyle bu işe başladı 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (02 Ağustos 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (02 Ağustos 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (02 Ağustos 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (02 Ağustos 2026)

Anahtar Kelimeler:
vişne Çiftçi Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.