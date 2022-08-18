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Bursa'dan Hong Kong'a gönderiliyor! Tam verime geçilmemesine rağmen 10 milyon TL kazandırdı

18.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın ve Türkiye’nin en büyük tek parça halindeki yaban mersini bahçesine sahip olan İnegöl ilçesinden Hong Kong’a 10 ton yaban mersini ihraç edildi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, yaban mersininden çok güzel gelir sağlanmaya başlandığını ve daha tam verime geçilmemesine rağmen bugün itibarıyla bile mahalleye 10 milyon TL para girdiğini duyurdu.

Bursa'dan Hong Kong'a gönderiliyor! Tam verime geçilmemesine rağmen 10 milyon TL kazandırdı

İlk olarak 8 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Mahallesi’nde deneme amaçlı başladığı yaban mersini alanı bin dönüme ulaştı. İnegöl’ün 1200 rakımlı kırsal Tuzla Mahallesi’nde temmuz-ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Bu hasat döneminde toplanan yaban mersinlerinin bir kısmı Kazakistan ve Hong Kong’a gönderildi. 50 ton rekoltenin alındığı yaban mersininin kilosu, 150 ila 200 lira arasında satışa sunuluyor.

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İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Tuzla Mahallesi’ndeki yaban mersini tarlalarında incelemede bulundu. İncelemesinin ardından bir açıklama yapan Çelik, "Şu an İnegöl’ün Tuzla Mahallesi’ndeyiz. Yaban mersini hasadı devam etmekte. Türkiye’nin tescilli en büyük yaban mersini tarlasındayız. Burası 42 dekarlık bir tarla. İnegöl’ümüzde son yıllarda özellikle yaban mersini önemli bir yer tutmaya başladı. Yaban mersini toprak seçici olduğu için her yerde olmuyor.

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Yüksek rakımlı yerlerde oluyor. Tuzla Mahallemizde toprak uyumluğu bakımından ön plana çıktı ve devamında da yaban mersini burada ivme kazanmaya başladı. Toplamda 700 dekarlık bir alanda yaban mersini üretiliyor. Buradan da 50 ton civarında bir ürün elde ediyoruz. Fakat bahçelerimiz şu an genç. İleriki dönemde burada hedefimiz bin ton civarında. Bu arada 60 köyde yaşayan 60 çiftçimiz de bu işe soyundular. Daha önce işlenmeyen köyler, yaban mersini sayesinde hareketlendi. Çok güzel gelir sağlanmaya başlandı. Daha tam verime geçmemesine rağmen bugün itibarıyla bile bu mahallemize 10 milyon TL para girmiş durumda. İnegöl’ümüzün mümbit topraklarında her şey yetişiyor. Özellikle son 5 yılda yaban mersiniyle ilgili çalışmalar güzel gidiyor. Şu anda üretim bakımından Bursa birincisiyiz. İleriki dönemlerde hedefimiz Türkiye birinciliği. 2-3 sene içinde bu hedefi yakalayacağız. Çünkü topraklarımız uygun. Müteşebbis insanlarımız var. Onlarla birlikte de yaban mersininde bunu yakalayacağız" dedi.

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Yaban mersini üreticisi Erkan Ateş, "Tuzla köyünde blueberry üreticisiyiz. Bizi bugün Ziraat Odası Başkanımız ve ziraat mühendisleri ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaban mersinini biz burada toprakta, doğal ortamında yetiştiriyoruz. Bu bölgede yaklaşık 1200 rakımda kendiliğinden oluşan yaban mersinlerinin yanına Amerika’da organize edilmiş yaban mersinlerini yetiştirmiş bulunmaktayız. Bugün itibarıyla çalı başına 3,5-4 kilogramı yakaladık. Yani 1 dekarlık arazide 1 ton meyveyi alabiliyoruz. Çalı üretimi ve çalı dikimi açısından Türkiye’deki en yüksek verim ve dikim anlamında köyüz. Ve en büyük üretim merkeziyiz. Topraktaki üretimi önemsiyoruz. Çünkü hidroponik saksıda üretici arkadaşlarımızla bizim üretim metodumuz tamamen farklı. Bugün itibarıyla ürünlerimiz market ve ihracat noktasında ciddi yer bulmaktadır. Kilogram fiyatlarımız 150-200 lira arasında yer buldu.

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Özellikle ekonomik açıdan dünya borsasına oranla aşağıda bulunmaktayız. Bunu da ilerleyen dönemlerde kapatacağımıza inanıyorum. Perakende de 350-400 liraya kadar bu ürün çıktı. Buradaki ürün miktarlarımızın dışında kalitede de önemli yol aldık. Ürünlerimiz 14 boy ve üstü olduğu için özellikle ihracat anlamında yer almaktadır. Bugün itibarıyla Kazakistan, Hong Kong gibi ülkelere ürünlerimizi gönderdik. Ama özellikle Bursa’daki ve Türkiye’deki sayılı marketlere, pastacılık sektörüne, tıp aromatik sahaya ürün vermiş olduk. Özellikle bölgemizde yerel üreticilerin, yani buradaki köylülerin yaban mersini üretimine büyük destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 60’a yakın köyümüzle biz de beraber üretim gerçekleştirmiş olduk. Ve hızlıca Türkiye’nin en büyük blueberry köyü olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yaban mersini Bursa
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