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  4. 'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kurusunun kilosu 200 lira

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kurusunun kilosu 200 lira

06.08.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının hasadına başlandı. Bugünlerde kurusunun kilosu 200 liradan alıcı bulan bamya çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için ‘çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor.

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kurusunun kilosu 200 lira

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor.

"KUYUMCUYU AKŞAM AÇIK BULAMAZSIN AMA BAMYACIYI BULURSUN"

Çaydibi köyünde yaşayan bamya üreticisi Cemalettin Bak, “Çiçek Bamyası bizim için altın gibi. İhtiyacın olduğunda altını nasıl kuyumcuda bozduruyorsan bamyayı da anında paraya çevirme şansın var.

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Kuyumcuyu akşam açık bulamazsın. Ama bamyacıyı istedin an bulabilirsin” dedi. Bamya fiyatının daha önceki yıl 130 lira olduğunu hatırlatan Bak, “Geçen yıl 160 liraya alıcı buldu. Bu yıl ise kilosu 200 lira civarında satılıyor. Satışlardan memnunuz” diye konuştu.

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Kurutup evlerde astıkları bamyaların ilçe halkının en büyük geçim kaynağı olduğunu anlatan Emine Koç da “Kışın daha pahalanıyor. Adeta altınla yarışıyor” şeklinde konuştu.

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EN BÜYÜK PAZAR KONYA

Coğrafi işaret tescili yapılan çiçek bamyasından her yıl ortalama 200 ton üretildiğine değinen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise “Bamya bizim için çok değerli bir ürün.

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En büyük pazarımız ise Konya. Orada ’bamya çorbası’ olarak tüketiliyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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