Çiftçiler dertli... Hasat başladı ama 1000 liralık yevmiye ile işçi yok! Üretimi bitirmeyi düşünüyorlar

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, hasat zamanı yaşanan zorluklardan bahsetti. Domates, kuru soğan ve patates hasadının başladığı bu dönemde üreticinin yüzünün gülmediğini aktaran Doğan, kuraklık nedeniyle yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşandığını aktardı.

DOMATES TARLADA ADETA BEDAVA

Tarlada çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını aktaran Doğan, ürünleri düşük fiyatla satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Salçalık domatesini 2 liradan sofralık domatesi de 5 liradan sattıklarını belirten Doğan, "Soğan ve patatesi aracıya 5 liradan veriyoruz. İşçi bulmakta zorlanıyoruz, günlük ücretler 800 ila bin 300 lira arasında değişiyor. Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz" dedi.

KURAKLIK ÜRETİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Mustafa Bostan ise kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Normalde dekar başına 5 ton ürün alırken, bu yıl 2-3 ton civarında kaldık. Kuraklık olmasaydı verim daha yüksek olurdu, belki de zararımız daha az olurdu" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır