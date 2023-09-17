Çocuklarını büyüttükten sonra arayış içerisine girdi, izlediği videoda bu işle tanıştı! Siparişlere zor yetişiyor: "Hiç tahmin etmemiştim..."

Banaz ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Yıldız Yılmaz, iki yıl önce sosyal medya üzerinden izlediği bir videoda su kabaklarının işlenerek çeşitli aksesuarların yapıldığını gördü.

Kendisini bu alanda geliştirmeye karar vererek internetteki ilgili videoları izleyen Yılmaz, ilk denemelerin ardından Banaz Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki su kabağı işleme kursuna devam etti.

ÜRETTİĞİ AKSESUARLAR İLGİ GÖRDÜ

Aldığı eğitimlerle tasarımlarını zenginleştiren Yılmaz'ın ürettiği aksesuarlar, sosyal medya ve internetteki satış kanallarında ilgi gördü. Ev ortamında siparişlere yanıt vermekte zorlanan Yılmaz, ilçede 200 metrekarelik bir atölye ve satış mağazası açtı.

Su kabağının üzerine çizdiği motifleri oyarak boncuklar ve taşlarla süsleyen Yılmaz, led ışıklarla avizeye dönüştürülen aksesuarlara yoğun talep alıyor.

Yıldız Yılmaz, ev hanımı olduğunu, çocuklarını büyüttükten sonra bir arayış içerisine girdiğini ve izlediği bir videoda bu işle tanıştığını söyledi.

"SİPARİŞLERE ZOR YETİŞİYORUM"

Su kabaklarından yapılan avizeleri ve süsleri görünce çok ilgisini çektiğini aktaran Yılmaz, "Bu işe başladıktan sonra da çok beğenilmeye başladı. Siparişler almaya başladım. Böyle olunca da oğlumun odasını atölye olarak kullanmaya başladım. Siparişler çoğalınca artık yavaş yavaş işimi büyütmeye karar verdim. Siparişlere zor yetişiyorum. Artık eve sığmadığından atölye ve iş yeri daha uygun olacağı için bu şekilde adım attım." dedi.

Yılmaz, gelecekte başka kadınları da istihdam etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Su kabağının, çeşitli tasarım fikirlerine uygun malzeme olduğunu, ışıkla renklendirilebildiğini, bu nedenle tercih edildiğini anlatan Yılmaz, siparişleri genelde kafe, restoran gibi işletmelerden ya da bahçesini, yazlığını süslemek isteyen müşterilerden aldığını kaydetti.

"KABAĞI İLK ELİME ALDIĞIMDA HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİM BU KADAR BÜYÜYECEĞİMİ"

Yılmaz, su kabaklarını İzmir, İstanbul ve Kütahya'dan temin ettiğini belirterek, "Kabağı ilk elime aldığımda hiç tahmin etmemiştim bu kadar büyüyeceğimi, bu kadar talep göreceğini. Şu an çok mutluyum bu noktaya gelmekten. Daha çok ilerleyeceğimi düşünüyorum inşallah. Bu işi ilerlettikten sonra esas amacım yurt dışına satış yapmak." diye konuştu.

(AA)

