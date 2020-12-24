Çöpe gidecekken ekonomiye kazandırıldı! Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi

Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak bir Alman kadın tarafından üretimi ve ihracatı yapılan Noel çelengi, Hristiyanlar tarafından 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü ile mezarlık ziyaretlerinde yaygın kullanılıyor. Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ile Antalya'da dağlık ve ormanlık alanlarda ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleriyle hazırlanan Noel çelenkleri, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor. Bu yıl Antalya bölgesinden Avrupa ülkelerine tanesi 2.20 Euro'dan, yaklaşık 1.2 milyon adet çelenk gönderilirken, 25 milyon TL'ye yakın gelir sağlandı.

'YÜZDE 30 ARTIŞ SAĞLANDI'

Bölgede çelenk üretimi yapan firmalardan birisinin sahibi olan Adnan Aksoy, geçen yıl 400 bin çelenk ihraç ettiklerini, bu yıl yüzde 30 artışla rakamın 550 bine yükseldiğini söyledi. Aksoy, bu yıl Avrupa ülkelerine, diğer firmaların da yaklaşık 600-650 binlik üretimiyle birlikte toplamda yaklaşık 1.2 milyon çelenk ihracatı yapıldığını açıkladı.