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Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Malatya'da yaşayan İsmet Aladağ, 35 yıldır biriktirdiği yaklaşık 10 bin parçalık kolonya koleksiyonuna daire değerinde teklif yapılmasına rağmen satmayı kabul etmedi. Aladağ, koleksiyonun kendi adıyla korunarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Malatya'da esnaflık yapan ve 1990 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinden kolonya toplayan İsmet Aladağ, yıllar içinde yüzlerce çeşit ve nadir şişelerden oluşan dev bir koleksiyon oluşturdu. İş yerinde iki odayı tamamen koleksiyonuna ayıran Aladağ, biriktirdiği eserlerin maddi bir değer için değil, kişisel bir tutku için toplandığını söyledi.

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL ye vermedi 1

10 MİLYON TL TEKLİF ETTİLER

Aladağ, koleksiyonuna zaman zaman yüksek teklifler geldiğini belirtti.

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL ye vermedi 2

Aladağ, en dikkat çekici teklifin 10 milyon TL karşılığında yapılan satın alma girişimi olduğunu ama bu teklifi de reddettiğini söyledi.

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL ye vermedi 3

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Aladağ, koleksiyonun kayıt altına alınarak korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL ye vermedi 4

Aladağ, "Satmayı düşünmüyorum. Bu benim ömrümün bir parçası. Mümkünse müze ya da üniversite çatısı altında ‘İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu' adıyla yaşatılmasını istiyorum" diye konuştu.

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL ye vermedi 5

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL ye vermedi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Malatya koleksiyon
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