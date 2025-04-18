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  4. Devlet bankasından 3 yıl geri ödemeli kredi ile sistemi devreye aldı!

Devlet bankasından 3 yıl geri ödemeli kredi ile sistemi devreye aldı!

18.04.2025 14:44
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde don olayından zarar gören üzüm bağlarının dışında kalan bağlarda İtalyan dolu tül sistemi uygulamasına başlanarak koruma altına alındı. Don olayı sırasında üzeri İtalyan dolu tül sistemi ile koruma altına alınan bağların don olayından etkilenmemesi üzerine sisteme olan talebin arttığı öğrenildi.

Devlet bankasından 3 yıl geri ödemeli kredi ile sistemi devreye aldı!

Nisan ayının 10-12 tarihleri arasında meydana gelen zirai don zararında önceden örtülen İtalyan dolu tül ile üzüm bağlarında dolu zararın olmadığını öne süren Sarıgöl-Baharlar Mahallesinden Nuri Uyanık adlı üretici, "Geçtiğimiz günlerde çevremizde etkili olan zirai don bağlarda büyük zarara neden oldu ancak benim bağımda zarar yok. Yanımdaki komşu iki bağdan örnek vermek gerektirirse, bir komşum İtalyan dolu tül sistemiyle zirai don öncesi örtü altına aldı. Diğer komşu bağın sahibi almamıştı. Örtülü olan bağda sıfır zarar, örtülü olmayan bağda ise yüzde 70 zarar var. Ben de bugün örtüyorum." dedi.

"ON YIL DAYANIKLI"

Sarıgöl-Baharlar Mahallesinden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, İtalyan dolu tül sistemlerinde kullanılan örtülerin kullanım ömrünün on yıl olduğunu ifade ederek, "Bu sistemi kurmak için devlet bankası kredisi ile eskiden beş yıldı, şimdi üç yıl geri ödemeli olarak düşük faizli kredi veriliyor. Bunun devlet bankası yüzde 75’ini karşılıyor geri kalanı yüzde 25’ini çiftçi karşılıyor. Ben 15 dekarlık bağımı İtalyan dolu tül sistemiyle örttüm." diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa tarım
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