Eşi emekli olunca köyüne dönüp başladı! Yoğun talep var... 250 kilo yaptı, daha da yapacak

Girişimci Zeynep Güven, eşinin emekli olmasıyla Ankara'dan taşınıp memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesine yerleşerek bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerin reçellerini yapmaya başladı. İlçenin tescilli biberi de dahil birçok meyvenin reçelini yapan Güven, yoğun talepleri yetiştirmeye çalışıyor. Güven, yaklaşık 250 kilogram reçel yaptığını, halen talep olduğunu ve yapmaya devam ettiğini söyledi. Güven, "Talepler çok güzel. Satışlar güzel, alanlar memnun kalıyor" dedi.

3 çocuk annesi 53 yaşındaki Zeynep Güven, eşinin iş durumundan dolayı yıllarca Ankara'nın yoğun temposunda yaşadı. Güven, eşinin emekli olmasıyla soluğu baba ocağı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aldı. Burada bahçe işleriyle uğraşan Güven, yetiştirdiği sebze ve meyvelerden doğal reçeller ve kurutmalıklar yaptı.

İlçenin tescilli acı biberi de dahil, birçok meyvenin reçelini yapan Güven, yoğun talepleri yetiştirerek aile ekonomisine katkı sağlarken, bunun da mutluluğunu yaşıyor.

Güven, Ankara'da yaşadığını, 3 yıldır eşi emekli olduktan sonra memleketi Çermik'e geldiğini söyledi.

Çermik ürünlerinden reçel ürettiğini belirten Güven, özelikle tescilli Çermik biberinden reçel yaptığını ifade etti.

"250 KİLOGRAM YAPTIM, HALEN TALEP VAR, YAPMAYA DEVAM EDİYORUM"

Güven, yaklaşık 250 kilogram reçel yaptığını, halen talep olduğunu ve yapmaya devam ettiğini kaydederek, "Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuru incir reçeli, kayısı reçeli, marmelatları, kurutmalıkları, kendi bahçemizden doğal üretmeye çalışıyoruz. Zorlukları tabii ki var. Yetiştirip müşteriye sunduğumuz zaman beni mutlu ediyor. Eşim emekli olduktan sonra Ankara'nın yoğunluğundan kaçıp memleketimize gelip baba ocağında eşimle birlikte mutlulukla yapıyoruz, üretiyoruz" dedi.

"MEVSİMİNE GÖRE REÇELLER ÜRETİYORUM"

Çocukları olduğunu, okuyan kızına katkıda bulunmaya çalıştığını aktaran Güven, "Talepler çok güzel. Satışlar güzel, alanlar memnun kalıyor. Mevsimine göre reçeller üretiyorum. Ama özelikle tescilli acılı Çermik biberinden yapıyorum. Ona talep daha çok. Acı ile tatlıyı bir araya getirmek çok güzel, çok lezzetli. Hayat gibi. Hem tatlı, hem acı. İkisi bir arada" ifadelerine yer verdi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır emekli girişimci
