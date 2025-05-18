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Ev hanımıydı, patron oldu! 'Benim gibi gelir sağlamak isteyenlere örnek olmak istiyorum'

Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi kadın, bazlama ve gözleme dükkanı açarak hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor. Elif Kaplan "Çevremde benim gibi gelir sağlamak isteyenlere örnek olmak istiyorum. Ben buradan evimin gelirini sağlıyorum. Evimin ihtiyaçlarını alıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum" dedi.

Ev hanımıydı, patron oldu! 'Benim gibi gelir sağlamak isteyenlere örnek olmak istiyorum'

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kadın Akademisi Zafer Parkı’ndaki kulübesinde bazlama ve gözleme yaparak evinin geçimini sağlayan ve çocuklarının ihtiyacını karşılayan 28 yaşındaki Elif Kaplan, cesaret edip kendi işini kuramayan kadınlara örnek olmak istiyor.

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"KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Evinin gelirini sağladığını söyleyen Kaplan, "Ben iki çocuk annesiyim. Onlarla birlikte ayakta durmaya çalışıyorum. Ben devamlı kurslara gelip giden birisiyim. Devamlı kendini geliştiren bir insanım. Burada bazlama,gözleme yapıyorum. Çevremde benim gibi gelir sağlamak isteyenlere örnek olmak istiyorum. Ben buradan evimin gelirini sağlıyorum. Evimin ihtiyaçlarını alıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

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"ÇOCUKLARIMIN İHTİYACINI KARŞILAMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Hayatta kalma çabasını bu şekilde sürdürdüğünü anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

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"Hayat şartları zor. Burada en önemlisi kimseye muhtaç olmamak, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek, çocuklarımızı yetebilmek ve gelir sağlayabilmek. Bu benim için gurur verici. Hayatta kimseden bir şey beklemeyin. Her şey bir adım atmakla başlar. Eğer öyle bir imkanları varsa mutlaka o adımı atsınlar. Kesinlikle ertelemesinler. Hayatı ertelememek çok önemli. Bir dakikanın bile garantisi yok o yüzden harekete geçsinler." (İHA)

AW457402_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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patron
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