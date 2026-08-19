FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Salih Demir, internette gördüğü safran bitkisini merak ederek başladığı deneme ekiminden yüksek verim aldı. İlk yıl 10 metrekarelik küçük bir alanda safran yetiştiren Demir, elde ettiği başarılı sonucun ardından bu yıl üretim alanını 800 metrekareye çıkardı.

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Mevcut fıstık ve üzüm bahçesindeki boş alanları değerlendiren Mehmet Salih Demir, safran ekimi sayesinde aynı araziden üç ayrı ürün geliri elde etmeyi başardı. Safranın işçiliğinin fıstık ve üzüme kıyasla çok daha kolay ve keyifli olduğunu belirten üretici, safranın getirisinin ise diğer ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti 1

Poyraz köyünü ziyaret eden Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay ve ziraat mühendisleri, safran üretimi yapan çiftçi Mehmet Salih Demir'i arazisinde incelemelerde bulunarak tebrik etti.

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti 2

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alternatif ürün yetiştiriciliği yapan üreticilere teknik ve birikim anlamında ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti 3

"SAFRAN DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI OLARAK GEÇER"

Gercüş İlçe Tarım ve orman Müdürü Kenan Atalay, "Köyümüzde fıstık bağlarının arasında safran bitkisini entegre etmiş bir çiftçimizin safran ekimini gerçekleştiriyoruz. Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak geçer. Çok zahmetsiz ve az su isteyen bir bitkidir. Getirisi yüksek, işçiliği de çok azdır. Bakanımızın da belirttiği gibi 'ekmedik bir karış toprak kalmasın' düsturuyla burada hem fıstıklarımızın hem de bağlarımızın arasında safran ekimini gerçekleştirerek birim alandan en yüksek verimi almayı hedefliyoruz" dedi.

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti 4

"GEÇEN SENE KARAR VERİP DENEDİM"

Çiftçi Mehmet Salih Demir ise şu anda sadece bir fıstık ile üzüm bağları olduğunu belirterek, "Bunun yanında ek olarak safranla uğraşıyorum. Ama şöyle bir gidişatımız olursa fıstık ile üzümleri bırakıp safranı daha geniş bir alana çekmeyi düşünüyorum. Safran fikrini internette bakarak geldi. Geçen sene karar verip denedim. Birazını ektim. Sonra da bu safran çiçeği güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir verim aldım. O kadar vereceğini beklemiyordum. Gelecek sene tarlayı bütünüyle ekeceğim düşündüm. Ve bu sene de karar verdim tabii ki. Bir tarlamı bütün olarak ben ektim. İnşallah gelecek sene bütün diğer arazilerimi ekmeye başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim inşallah. Gercüş'te bir ilk olarak ben yapıyorum bu safranla ilgili tarımı" diye konuştu.

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
38 yıllık restoran zinciri küçülüyor! Şubeler bir bir kapanıyor38 yıllık restoran zinciri küçülüyor! Şubeler bir bir kapanıyor
Brent petrolün varili 91,57 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 91,57 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
Batman Gercüş safran tarım gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.