Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Mevcut fıstık ve üzüm bahçesindeki boş alanları değerlendiren Mehmet Salih Demir, safran ekimi sayesinde aynı araziden üç ayrı ürün geliri elde etmeyi başardı. Safranın işçiliğinin fıstık ve üzüme kıyasla çok daha kolay ve keyifli olduğunu belirten üretici, safranın getirisinin ise diğer ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Poyraz köyünü ziyaret eden Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay ve ziraat mühendisleri, safran üretimi yapan çiftçi Mehmet Salih Demir'i arazisinde incelemelerde bulunarak tebrik etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alternatif ürün yetiştiriciliği yapan üreticilere teknik ve birikim anlamında ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

"SAFRAN DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI OLARAK GEÇER"

Gercüş İlçe Tarım ve orman Müdürü Kenan Atalay, "Köyümüzde fıstık bağlarının arasında safran bitkisini entegre etmiş bir çiftçimizin safran ekimini gerçekleştiriyoruz. Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak geçer. Çok zahmetsiz ve az su isteyen bir bitkidir. Getirisi yüksek, işçiliği de çok azdır. Bakanımızın da belirttiği gibi 'ekmedik bir karış toprak kalmasın' düsturuyla burada hem fıstıklarımızın hem de bağlarımızın arasında safran ekimini gerçekleştirerek birim alandan en yüksek verimi almayı hedefliyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE KARAR VERİP DENEDİM"

Çiftçi Mehmet Salih Demir ise şu anda sadece bir fıstık ile üzüm bağları olduğunu belirterek, "Bunun yanında ek olarak safranla uğraşıyorum. Ama şöyle bir gidişatımız olursa fıstık ile üzümleri bırakıp safranı daha geniş bir alana çekmeyi düşünüyorum. Safran fikrini internette bakarak geldi. Geçen sene karar verip denedim. Birazını ektim. Sonra da bu safran çiçeği güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir verim aldım. O kadar vereceğini beklemiyordum. Gelecek sene tarlayı bütünüyle ekeceğim düşündüm. Ve bu sene de karar verdim tabii ki. Bir tarlamı bütün olarak ben ektim. İnşallah gelecek sene bütün diğer arazilerimi ekmeye başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim inşallah. Gercüş'te bir ilk olarak ben yapıyorum bu safranla ilgili tarımı" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır