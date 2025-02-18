FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Fiyatı 200 bin TL! Ne altın ne konut ne döviz... Şimdi de o 'yatırım aracı oldu'! 'Büyük ilgiyle alınıp satılıyor'

Fiyatı 200 bin TL! Ne altın ne konut ne döviz... Şimdi de o 'yatırım aracı oldu'! 'Büyük ilgiyle alınıp satılıyor'

18.02.2025 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te tespih tamiri ve satışı yapan Hüseyin Aktı, tespihlerin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Aktı "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta" dedi. Aktı, sıkma kehribar tespihlerin 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Fiyatı 200 bin TL! Ne altın ne konut ne döviz... Şimdi de o 'yatırım aracı oldu'! 'Büyük ilgiyle alınıp satılıyor'

Tespihler, sadece manevi bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda değerli bir yatırım aracı olarak da kullanılabiliyor. Kilis’te tespih tamiri ve satışı yapan 21 yaşındaki Hüseyin Aktı, tespihlerin artan talebi ve yüksek fiyatlarının, koleksiyoncular ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

AW394453_02

"ZAMANLA DEĞER KAZANMIŞ DURUMDA"

Aktı, el işçiliğiyle yapılmış 200, 300 ve 400 yıllık tespihlerin değer kazandığını ve özel koleksiyoncuların ilgisini çektiğini ifade etti. Aktı, "O dönemin ustaları tamamen el emeğiyle çalışıyordu. Bu tespihler, her biri adeta bir sanat eseri gibi işlenmiş ve zamanla değer kazanmış durumda. Bu yüzden tespihlerin tarihi, işçilikleri, makinesiz üretimi el emeği ile ve kullanılan malzeme, tespihin değerini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor" dedi.

AW394453_03

"KOLEKSİYONCULAR VE YATIRIMCILAR TARAFINDAN BÜYÜK İLGİYLE ALINIP SATILMAKTA"

Hüseyin Aktı, Osmanlı dönemi sıkma kehribar tespihlerinin yatırım aracı olarak büyük önem taşıdığını vurguladı. Aktı, "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta" dedi.

AW394453_04

"100 BİN TL İLE 200 BİN TL ARASINDA ALICI BULABİLİYOR"

Aktı "Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor" şeklinde konuştu.

AW394453_05

YATIRIMCILAR İÇİN TESPİH SEÇİMİ

Tespih işine uzun yıllardır emek veren Hüseyin Aktı, tespih alıcılarının, özellikle yatırım amaçlı satın alacaklarsa, dikkat etmeleri gereken birkaç önemli faktörü sıraladı. "Tespih alırken, malzemenin doğal olup olmadığı, el işçiliği ve tarihî özelliği en önemli kriterlerdir. Tespih, hem günlük kullanım hem de yatırım aracı olarak değer kazanabilir. Ancak el işçiliği yüksek ve nadir olan tespihler, zamanla değerini katlayarak geri dönüş sağlar" diye konuştu. (İHA)

AW394453_06

AW394453_01
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
2018'den beri yüzde 200 arttı ama öyle bir değer kaybetti ki... 2018'den beri yüzde 200 arttı ama öyle bir değer kaybetti ki...
'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kilis tespih fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik magandası kadın sürücünün arabasına saldırdı

Trafik magandası kadın sürücünün arabasına saldırdı

AK Partili isimden çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

AK Partili isimden çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı

'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı

Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz!

Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz!

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.