Fiyatı 50 TL'ye kadar düştü! Kuyruk oldu 'O saatlerde daha uygun'

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hamsinin kilosu akşam pazarında 50 TL'ye kadar düştü. Balıkçılar, "Sigaradan ucuz hamsi" diye bağırarak vatandaşları tezgâhlara davet etti. Satıcılar, akşam saatlerinde fiyatların daha uygun hale geldiğini söylerken "Vatandaş rağbet gösteriyor" dedi. Balık tezgâhlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Havaların soğumasıyla Karadeniz'den bol miktarda hamsi çıktığını belirten balıkçılar, fiyatların düşmesinin vatandaşın da yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Süleymanpaşa'daki Salı Pazarında tezgâhlarını açan satıcılar, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, akşam saatlerinde ise fiyatların daha da uygun hale geldiğini söyledi.

"BOL ÇIKINCA 50 TL, AZ ÇIKINCA 250 TL"

Pazarda balık satışı yapan esnaf, "Bol çıkınca 50 TL, az çıkınca 250 TL. Trabzon Karadeniz hamsisi bunlar. Biz 20, 25 liraya alıyoruz. Bu aralar hamsi bol, vatandaş da rağbet gösteriyor" dedi.

Balık tezgâhlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş uygun fiyatı fırsat bilerek poşet poşet hamsi aldı. Balıkçılar, hamsi sezonunun bu şekilde devam etmesi halinde fiyatların bir süre daha düşük seyredeceğini belirtti. Kaynak: İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

hamsi Tekirdağ balık fiyatları fiyat
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

