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Fiyatı 750 TL! Diğerlerinden günde 30 satıyorlarsa ondan 100 satıyorlar 'O derece yoğunluk var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.12.2024 17:56
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Ormanlardan toplanan tavşan memesi otu ile Silcan meyvesinin bir araya getirilerek oluşturulan Kokina çiçeği, çiçekçilerin yüzünü güldürüyor. Yılbaşında rağbetin arttığı kokina çiçeği adeta yok satarken yoğun ilgiden memnun.

Fiyatı 750 TL! Diğerlerinden günde 30 satıyorlarsa ondan 100 satıyorlar 'O derece yoğunluk var'

2025’e sayılı günler kala yılbaşında vatandaşlar tarafından ilgi gören satışıyla çiçekçilerin yüzünü güldüren Kokina çiçeği yok satıyor. Ormanlardan toplanan çiçekçilerin Tavşan memesi otu, Silcan Meyvesi ve Çam ağacı dalları ile özenle hazırladığı Kokinalar, çeşitli süslemeler ile alıcısını cezbediyor.

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"VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN"

Kokinaları özenle hazırlayan Çiçekçi Adem Köseoğlu, “Kokina çiçeğimiz Silcan adı verilen meyvelerin tavşan memesi otunun üzerlerine yapıştırılması ile oluşan ve çiçekçilerin buket aranjmanı haline getirdiği bir üründür. Genelde yılbaşında tercih ediliyor. Şans ve mutluluk getirdiği söyleniyor. Bu çiçekler tercih ediliyor. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşların ilgisi yoğun." dedi.

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"GÜNDE 100 ADET SATIYORUZ! O DERECEDE BİR YOĞUNLUK VAR"

Köseoğlu "Buket aranjmanında üzerlerine kuru portakal takıyoruz. Yılbaşı süsleri kullanıyoruz ve çeşitlendirmek için çam ağacının dallarını kullanıyoruz. Daha güzel bir aranjman olarak meydana çıkıyor. Günde 30-35 adet karışık buket satıyorsak, Kokine buketinden 100 adet satıyoruz. O derecede bir yoğunluk var" şeklinde konuştu.

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"FİYATLARI 500 - 750 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Köseoğlu fiyatlar için de "Fiyatları ise 500 ila 750 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

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Yılbaşı öncesi birçok ürüne talep artarken kokina buketi ile de çiçekçilerin yüzü güldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kokina (yılbaşı çiçeği) kokina
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