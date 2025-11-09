FİNANS

Fiyatı altınla yarışıyordu! Ucuzladı '1200 TL, bu yıl çok var'

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle fiyatı rekor seviyelere ulaşan ıhlamur, bu sene tezgahlarda bolluğuyla dikkati çekiyor. Fiyatı geçen yıla oranla yarı yarıya düşen ıhlamurun, kış aylarında yeniden evlerin vazgeçilmezi olması bekleniyor. Aktar Aydın Eren "Geçen yıl havalar kurak gitmişti ve ıhlamur fazla yoktu. Bu sene de kurak gitti ama ıhlamur çok var. Geçtiğimiz yıl 2 bin ile 2 bin 500 TL olan fiyatlar bu sene yarı yarıya kadar düştü. Fiyatı 1100, 1200 civarlarında dolaşıyor" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve şifa deposu olarak bilinen ıhlamur, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle rekor fiyatlara ulaşarak adeta altınla yarışmıştı. Bu sene ise tezgahlarda bolluğu yaşanan ıhlamurun fiyatı, geçen yıla göre yarı yarıya düştü. Fiyatların düşmesiyle ıhlamurun bu kış yeniden sofralardaki yerini alması bekleniyor.

Düzce'de 10 yıldır aktarlık yapan Aydın Eren, kış mevsiminin gelmesiyle grip, nezle ve öksürük şikayetlerinin arttığını, bu nedenle bitkisel çaylara talebin başladığını söyledi. Eren, "Dükkanımıza gelen müşterilerimize bitkisel çayları öneriyoruz. Ihlamur, hibiskus, adaçayı, karanfil, hatmi çiçeği gibi ürünleri öneriyoruz. Ayrıca öksürük, nezle için olan macunlar var. Ballı zencefilli macunları öneriyoruz. Bunlar demlenip içilebilir. Bu bitkiler demleneceği zaman fazla kaynatılmamasını öneriyoruz. Çok kaynatıldığında bitkilerin mineralleri ölüyor fazla etkili olmuyor. Kısa süreli, 2-3 dakika kaynadığı zaman demleyip içecekler" dedi.

"BU SENE IHLAMUR BOL"

Geçen yıl ıhlamur fiyatlarının "altınla yarıştığını" hatırlatan Eren, bu seneki bolluk ve fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl havalar kurak gitmişti ve ıhlamur fazla yoktu. Bu sene de kurak gitti ama ıhlamur çok var. Bu nedenle de fiyatları oldukça düştü. Geçtiğimiz yıl 2 bin ile 2 bin 500 TL olan fiyatlar bu sene yarı yarıya kadar düştü. Fiyatı bin 100, bin 200 civarlarında dolaşıyor. Bu sene insanlar bol bol ıhlamur kaynatıp içebilirler."
Eren, ıhlamurun boğazları ve bademcikleri rahatlattığını, akciğerleri temizlediğini ve aromasının güzel olduğunu belirtti.

