Fiyatı ucuzlasın diye içine koyuyorlar! Lahmacun diye satıyorlar... Sahtekarların 'daha çok kâr' oyunu

Lahmacun vazgeçilmez Türk lezzetlerinin başında geliyor. Restoranların da en çok satılan ürünlerinden bir tanesi. Ama bazı uyanıklar daha fazla kar elde etmek için lahmacuna da hile kattı. İşte lahmacundaki akılalmaz hileler...

"ZEHİRLENME RİSKİ OLUR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; o gıda sahtekarları her türlü sakatatı kullanıyor, gerçek lahmacun diye satıyor. Anlamak neredeyse imkansız, sağlık açısından da zararlı. İşletme sahibi Adem Ejderha "Kendilerinin yemeyeceği bir eti kullanırlarsa o lahmacunda insan zehirlenme riski olur" dedi.

"HİÇ BELLİ OLMUYOR"

Lahmacunda hilenin nasıl yapıldığını anlatan lahmacun ustası Şükrü Kayakıran "Lahmacunda sakatat kullanıyorlar, kemik sıyırıyorlar. Tepsinin içine karıştırdıktan sonra malzemeler girdikten sonra da hiç belli olmuyor zaten" ifadelerini kullandı. Hileli lahmacunların içine yürek, taşlık, böbrek konulduğu aktarıldı.

AMAÇ, MALİYET DÜŞÜRÜP DAHA ÇOK KAR ETMEK

Hileli lahmacun satan sahtekarların amacı maliyeti düşürüp daha fazla kar etmek. Lahmacunun içine de katmadıkları kalmıyor. Bir yandan kemiği sıyırıyorlar, yetmiyor sakatat kullanıyorlar, yine yetmiyor içine ne buluyorlarsa koyuyorlar. Amaçları maliyeti düşürmek. Maliyeti düşürürken tabii fiyat ucuzluyor, fiyat ucuzlayınca insanlar bunu alıyor ama aslında o yedikleri lahmacun değil başka bir şey oluyor. Yemek siparişlerinin ve damak tadının en başında gelen lahmacunda oynanan oyun bitmek bilmiyor.

Kayakıran "Bunda kırmızı biber var, ondan sonra maydanoz var, domates var, soğan var tabii ki, ondan sonra zaten kıymamızı her gün günlük yapıyoruz her sabah yapıyoruz" dedi.

"YEMEDİKLERİ BİR ŞEYİ KİMSEYE YEDİRMESİNLER"

Hileli şekilde yapılan lahmacunun ağızda sakızımsı bir hale geldiği de belirtildi. İşletme sahibi Adem Ejderha "Bunu yaptığın sürece müşteri kaybedersin, hiçbir zaman müşteri kazanamazsın. Bir günlük yer müşteri. Herkes yemediği bir şeyi yedirmesin kimseye" dedi.

Gerçek bir lahmacunun şu an fiyatı ortalama 70 TL.