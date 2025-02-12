FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Fiyatlar artınca 50 TL'lik alternatifine yöneldiler! 'Beni masraftan kurtardı'

Fiyatlar artınca 50 TL'lik alternatifine yöneldiler! 'Beni masraftan kurtardı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.02.2025 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da yaklaşık 40 yıldır şemsiye satışı ve tamiri yapan Ali Devecioğlu, şemsiyeleri 50 TL ile 100 TL arası fiyatlara tamir ediyor. Devecioğlu, şemsiye fiyatlarındaki artıştan ötürü şemsiye tamirine ilginin arttığını söyledi. Şemsiye fiyatlarının 250 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini söyleyen Devecioğlu "Şemsiyeler pahalı olduğu için tamir ettirmek istiyorlar" dedi. Dedesinden kalma şemsiyeyi tamire getiren Murat Genç ise "Ustam beni 1500 TL’lik masraftan kurtardı" şeklinde konuştu.

Fiyatlar artınca 50 TL'lik alternatifine yöneldiler! 'Beni masraftan kurtardı'

Kış aylarında yağışlı havanın etkisiyle birlikte Hatay’da şemsiye kullanımına rağbet artıyor. Şemsiye fiyatlarındaki artıştan dolayı şemsiye satın almak istemeyenler, şemsiyelerini tamir ettiriyorlar. Antakya ilçesinde yaşayan Ali Devecioğlu, yaklaşık 40 yıldır şemsiye tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor. Yıllardır hem şemsiye satışı hem de tamirini yapan Devecioğlu, şemsiyeleri 50 TL ile 100 TL arasında tamir ediyor. Şemsiye fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanlar yeni şemsiye almak yerine ellerindeki ikinci el şemsiyeleri tamir ettirmeyi yoğun olarak tercih ediyor.

AW389795_02

"ŞEMSİYE FİYATLARI 250 TL İLE 1500 TL ARASINDA"

Şemsiye tamiri ve satışlarının ocak ve şubat aylarında daha çok olduğunu ifade eden Ali Devecioğlu, "Ben 40 yıldır şemsiye tamirciliği yapıyorum. Burada sıfır şemsiye satıyorum. Sıfır şemsiyeler pahalı olduğundan dolayı burada ikinci el şemsiyelerin tamirlerini yapıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda erkek veya kadın olsun şemsiyelerin fiyatları, 250 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor" dedi.

AW389795_03

"ŞEMSİYELERİN TAMİR FİYATI 50 TL İLA 100 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Devecioğlu "Şemsiyeler pahalı olduğu için tamir ettirmek istiyorlar. Burada hem satış hem de tamir işlerini yapıyoruz. Şemsiyelerin tamir fiyatı 50 TL ila 100 TL arasında değişiyor. İnsanlar ellerindeki kırık veya bozuk şemsiyeleri tamir ettirerek uygun fiyata getirmiş oluyorlar. Bu tamir işleri ocak ve şubat ayına kadar devam eder. Şubat ayından sonra da yağmurlarda azalma olduğu için tamir talebinde azalma olur" dedi.

AW389795_04

"ŞEMSİYECİ ALİ USTA’NIN YANINA GELDİM VE DEDEMDEN KALMA ŞEMSİYEYİ TAMİR ETTİRDİM"

Şemsiyelerin fiyatlarının pahalı olmasından dedesinden kalma şemsiyeyi tamire getiren Murat Genç, "Şemsiyeci Ali Usta’nın yanına geldim ve dedemden kalma şemsiyeyi tamir ettirdim. Ustam çok güzel bir şekilde yaptı. Beni yeni şemsiye almaktan ve bin 500 TL’lik masraftan kurtardı. El emeği olarak 100 TL karşılığında şemsiyenin tamirini yaptı" şeklinde konuştu.

AW389795_05

Genç "Şimdiki şemsiyeler çok pahalı olduğu için onları tamir etmeye çalışıyoruz. Yağmurlu havalarda kullanımı fazla olduğu için biz de yenisini almaktansa tamir ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW389795_06

AW389795_01

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
Hatay şemsiye fiyat tamir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Büyükçekmece'de kahreden olay! Tokat attığı adam hayatını kaybetti, pişman olup kalp masajı yaptı

Büyükçekmece'de kahreden olay! Tokat attığı adam hayatını kaybetti, pişman olup kalp masajı yaptı

Mansur Yavaş için olay iddia: "Erdoğan'ı destekler"

Mansur Yavaş için olay iddia: "Erdoğan'ı destekler"

Trump 'savaşı' başlattı, misilleme korkusu piyasaları sardı!

Trump 'savaşı' başlattı, misilleme korkusu piyasaları sardı!

Gram altında 4 bin 500 TL için tarih verdi! 'Sert düşüş' uyarısı

Gram altında 4 bin 500 TL için tarih verdi! 'Sert düşüş' uyarısı

Fiyatlar artınca 50 TL'lik alternatifine yöneldiler! 'Beni masraftan kurtardı'

Fiyatlar artınca 50 TL'lik alternatifine yöneldiler! 'Beni masraftan kurtardı'

Sıfır araç ikinci elden ucuz kaldı! Piyasa karıştı

Sıfır araç ikinci elden ucuz kaldı! Piyasa karıştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.