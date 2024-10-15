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Fiyatlarda düşüş için o dönem işaret edildi! '1-2 gün daha idare etsinler ucuza yiyecekler'

15.10.2024 08:06
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Zonguldak'ta tezgahların en pahalı balığı mezgit oldu. Mezgitin kilosu 150 TL'den satıldı. Palamudun tanesi de 100 TL'den satılırken havaların soğumasıyla beraber fiyatların tekrar düşmesi bekleniyor. Balıkçılar "1-2 gün daha idare etsinler ucuz balık yiyecekler" ifadelerini kullandı.

Fiyatlarda düşüş için o dönem işaret edildi! '1-2 gün daha idare etsinler ucuza yiyecekler'

Zonguldak'ta tezgahlardaki fiyat artışı sürüyor. Mezgit palamudu geride bırakarak tezgahların en pahalı balığı oldu. Mezgitin tezgahlarda kilosu 150 liradan satıldı. Palamut ise mezgitin arkasında kalarak tanesi 100 liradan satıldı. Havaların soğumasıyla birlikte fiyatların yeniden düşmesi bekleniyor.

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"HALKA BEDAVA BALIK YEDİRECEĞİZ"

Balıkçı Oktay Ertürk, "Mezgit normal fiyatı 150 lira. İstavrit 100 lira. İstavritte biraz fazlalık var. Yine bolluk var. Zonguldak halkına bedava balık yedireceğiz. 1-2 gün daha idare etsinler ucuz balık yiyecekler. Şu anda herkes palamuta yöneliyor. Mezgit az çıktığı için ona göre alıyoruz. Palamutta boşluk bekliyoruz. Bu sene palamut bolluk var halkımıza ucuz balık yedireceğiz" dedi. (İHA)

AW308004_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık palamut Mezgit
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