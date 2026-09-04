Geçen yıl düşmüştü, bu yıl yükseldi! Kilosu 90-100 liradan satılıyor

Türkiye’nin yer fıstığı üretiminde ilk sırada yer alan Adana’da yeni sezonun hasadı başladı. İlk ürünler sahil kesimlerindeki tarlalardan toplanırken, kent genelinde bu yıl 135 bin tonluk rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye’nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Adana’da 252 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ürünün hasadına Karataş ilçesinden başlandı. Dönüm başına ortalama 500-600 kilogram verim elde edilirken, çalışmaların önümüzdeki haftalarda ovanın diğer bölgelerine yayılması bekleniyor.

HASAT SAHİL KESİMLERİNDEN OVAYA DOĞRU İLERLEYECEK

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren traktörlerle başlayan çalışmalarda önce yer fıstıkları topraktan ayrılıyor. Ardından farklı bir traktör devreye girerek ürünlerin hasadını gerçekleştiriyor. Tarlada serilen yer fıstıkları ise işlenmek üzere Osmaniye’deki yer fıstığı fabrikalarına gönderiliyor.

YAĞIŞLAR REKOLTEYİ YUKARI ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle gerileyen yer fıstığı üretiminde bu sezon yağışların etkisiyle artış yaşandı. Dekar başına 500-600 kilogram arasında verim alınırken, ürünün kilogram fiyatı kalite ve büyüklüğüne bağlı olarak 90-100 lira arasında değişiyor.

EKİM ALANI 252 BİN DÖNÜME ÇIKTI

Hasat çalışmalarını takip eden İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’daki üretimin Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Doğan, ekim alanındaki artışa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'da üretilmekte. Bu yıl havaların serin ve yağışlı gitmesinden dolayı hasat gecikti. Geçen yıl 211 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi varken bu yıl 252 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi var. Şu anda hasat devam ediyor. Dönüme şuanda 500-600 kilogram verim almakta. Fiyatlar ilk başta 105-110 liraydı ama şu anda 90-100 lira arasında değişmekte”

ÜRETİCİ VERİM VE FİYATTAN MEMNUN

Mehmet Akın Doğan, üreticilerin bu sezon hem elde edilen verimden hem de fiyat seviyesinden memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu sene çiftçi fiyat ve verimden çok memnun. Eğer fiyatlar böyle devam ederse çiftçi memnun olacak. Eskiden Osmaniye'de bu fıstık ekilirdi ama sonrasında Adana'da ekim alanı çoğaldı. Şu anda burada fıstık hasadı yapılıyor ancak işlemesi yine Osmaniye'de oluyor”

Bu yıl 300 dönüm alanda yer fıstığı eken üretici Savaş Ağırbaş da sezonun gidişatından memnun olduğunu dile getirdi. Ağırbaş, “Şu anda her şey güzel. Bir dönüme ortalama 500-600 kilogram verim alıyoruz. Fiyatlar da 90-100 lira arasında değişiyor” dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır