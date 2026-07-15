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Geçen yılki tablodan eser yok: Fışkırdı 'Değerinin altında'

Türkiye'nin önemli ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don afetinin ardından bu sezon kiraz bolluğu yaşanıyor.

Geçen yılki tablodan eser yok: Fışkırdı 'Değerinin altında'

Afyonkarahisar'ın Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Geçen yılki tablodan eser yok: Fışkırdı Değerinin altında 1

"GEÇEN YIL TEK BİR ÜRÜN DAHİ ALAMADIK"

Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı.

Geçen yılki tablodan eser yok: Fışkırdı Değerinin altında 2

Bu yıl hava şartlarının tarımsal üretime uygun seyrettiğini ifade eden Akpınar, geçen yıl yiyecek kiraz dahi bulamazken bu yıl ağaçların adeta üzüm salkımı gibi meyve verdiğini ve bahçelerde büyük bir bolluk yaşandığını söyledi.

Geçen yılki tablodan eser yok: Fışkırdı Değerinin altında 3

"PİYASA FİYATLARI BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI"

Meyvedeki aşırı bolluğun kiraz kalitesini etkilediğini ve piyasa fiyatlarının beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Akpınar, mevcut fiyatların işçi yevmiyelerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Geçen yılki tablodan eser yok: Fışkırdı Değerinin altında 4

"DEĞERİNİN ALTINDA SATILIYOR"

Kirazın değerinin altında satıldığını ifade eden Akpınar, kendilerinden ucuza alınan ürünün tüketiciye de uygun fiyatla ulaşmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Geçen yılki tablodan eser yok: Fışkırdı Değerinin altında 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kiraz fiyat
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